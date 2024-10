Gigi Birofio schockt mit Fremdgeh-Geständnis: "Ich war ein sehr ekliger Mensch"

Griechenland - Wer kann denn da sein bestes Stück trotz Freundin einfach nicht in der Hose lassen? Treibt dieses "Love Island VIP" -Geständnis Yeliz Koc (30) nun endgültig in die Flucht?

"Ich hab zwei Handys und ein Handy war zu Hause […], aber die beiden waren mit iCloud verbunden. Also wenn ich mit einem Handy filme, hat das andere Handy das auch", erklärt er Yeliz, wie seine Ex live mitverfolgen konnte, dass er fremdgegangen ist. Dumm gelaufen.

Also, da war die Tätowiererin, ach ja, und eine Urlaubsbekanntschaft gab es auch noch. Fast wäre er damit durchgekommen, hätte er nur kein Video von der Aktion gemacht.

Im Vieraugengespräch will die Influencerin von ihm wissen, mit welchen Frauen der Casanova seiner Ex fremdgegangen ist, und bekommt die Antwort gleich brühwarm serviert.

Gigi Birofio (25) kann selbst noch nicht richtig fassen, dass er so großen Gefallen an Yeliz gefunden hat.

Die "Red Flag" wurde Jill Lange (23) zum Verhängnis. Sie muss als Erste gehen. © RTLZWEI

Unterdessen ärgert sich Jill Lange (23) über ihren Titel als "Red Flag".

Danilo Cristilli (27) geht direkt mal darauf ein, warum das Reality-Sternchen diesen auch verdient hat.

"Da schon von vornherein zu sagen: 'Ne, nicht mein Typ' und nicht mal mit den Menschen zu reden, finde ich scheiße", ärgert er sich über die Abfuhr der wählerischen Jill.

Yeliz geht noch einen Schritt weiter und findet sie hier ziemlich fehl am Platz, wenn sie sich so gar nicht auf die Männer einlassen will.

Ob es die Angst vor Ausscheiden ist oder wahres Interesse, weiß wohl nur Jill, aber tatsächlich bittet sie Danilo wenig später, mit ihr auf ein Date zu gehen.

Der ist natürlich hin und weg, schließlich hat er ihr direkt am Anfang schon klargemacht, dass sie voll sein Typ ist. Kaum sind die beiden zu zweit, werden die Fragen auch schon intimer.

So verrät Jill ganz offen, dass ihr Body Count sechs beträgt. Danilo hingegen ist da ein bisschen verschlossener. "Zwischen fünf und 500" ist seine doch recht offen gehaltene Antwort.

Bei einem Date soll es am Ende aber auch bleiben, denn Chiara Fröhlich (26) schnappt Jill ihren Danilo vor der Nase weg und die 23-Jährige geht leer aus. Sie muss als Erste die Villa verlassen.