Heißer Staffelstart bei "Love Island": "Hoffe von ganzem Herzen, dass gebumst wird!"

Markus Mörl beobachtet den Einzug von Sprössling Hannes. Der zeigt sich nicht von seiner besten Seite.

Von Anna Gumbert

Griechenland - Am Montag startete nach langer Pause eine neue Staffel des Kult-Kuppel-Formats "Love Island" - mit im Gepäck hatten die neuen Kandidaten jede Menge Hyaluron, Macho-Sprüche und die ersten Schmetterlinge im Bauch. Die Zuschauer konnten in diesem Jahr bereits vorab interaktiv über eine App ins Geschehen eingreifen und sorgten für Ärger und Unruhe in der Villa der Liebe!

Vanessa und Jenny investieren gerne in sich selbst - vor allem in Beauty-Eingriffe und Kosmetik. © RTLZWEI/Magdalena Possert Das neue Moderationsteam aus Sylvie Meis (45) und Oli P. (45) hat für die mittlerweile achte Staffel von "Love Island" einiges hinter den Kulissen umgeschmissen - unter anderen dürfen die Zuschauer über eine App das Zepter über die Schicksale der Kandidaten in die Hand nehmen und es wird während der Ausstrahlung teilweise live aus der Villa gesendet. So wussten die Zuschauer beispielsweise bereits am Montag, welche Kandidatinnen als Erstes durch die Tür der neuen Villa in Griechenland stöckeln dürfen: Da wären die Zwillinge Vanessa und Jenny (22), die zwar die gleichen Eltern, aber glücklicherweise nicht denselben Männergeschmack haben, oder Techno-Freak Laura (23), die die Attraktivität ihres Schwarms nach Sternzeichen beurteilt. Während die Schweizer Kandidatin Alessandra (26) stolz ihre beiden Brüste "Chip" und "Chap" vorstellt, haben andere ihr ganz persönliches Schicksal mitgebracht. Love Island Love Island 2023: Ersten 10 Singles enthüllt, Sohn von Dschungel-Star dabei Die "110 Prozent"-Griechin Evi (28) etwa zieht mit Perücke in die Villa ein, weil sie wegen einer Hormonstörung all ihre Haare verlor!

Erste Paarungszeremonie sorgt für Durcheinander

Nach der ersten Paarungszeremonie wurden die Paare nach dem Gusto der Zuschauer noch einmal durchgemischt. © RTLZWEI/Magdalena Possert Nachdem der Willkommenssekt gekippt und der Lipgloss nachgezogen ist, geht es gleich in die erste Paarungszeremonie. Moderatorin Sylvie Meis präsentiert den neuen Islanderinnen das Männer-Frischfleisch und hatte gegenüber ihrem Co-Moderator Oli P. eine große Bitte geäußert: "Ich hoffe von ganzem Herzen, dass bei Love Island gebumst wird", so die Blondine, die die Show bereits seit drei Jahren moderiert und schon lange kein Schäferstündchen mehr beobachten konnte. Allen voran und groß angekündigt sorgt Hannes Mörl (25), Sohn von "Ich will Spaß"-Sänger und "Neue Deutsche Welle"-Ikone Markus Mörl (64), mit seiner großen Klappe für die ersten Lacher. "Darf ich fragen, wie alt ihr alle seid?", will er etwa von den Single-Ladies wissen, denn: "Ich mag es gerne jünger, ich will mich wie der Daddy fühlen." Love Island Sylvie Meis zeigt die neue "Love Island"-Villa: So groß ist das XXL-Single-Domizil Der "echte" Daddy Mörl darf derweilen mit Stiefmama Yvonne live den Auftritt seines Sohnes kommentieren. "Er steht eher weniger auf nachgeholfen, mag es sportlich", prophezeit der Kult-Sänger, während sein Hannes sich für einen der Zwillinge entscheidet, die definitiv "ein wenig nachgeholfen" hat.

Verblüffende Ähnlichkeit: Hannes Mörl (25) und sein Papa Markus auf Platte. © RTLZWEI/Magdalena Possert

Evi freute sich über ihr erstes "Couple" mit Fabi. Die Freude währte aber nicht lange. © RTLZWEI/Magdalena Possert

Love Island: "Was ist denn das für eine Scheiße?"

Erste Annäherungsversuche zwischen Astro-Tante Laura (23) und Surfer-Boy Leon (25): Ob hier das Sternzeichen matcht? © RTLZWEI/Magdalena Possert Neben Hannes dürfen sich auch Blondinen-Liebhaber Fabian (25), Weltenbummler Luca (27) und Surfer-Boy Leon (25) eine erste Partnerin schnappen - nur um dann zu erfahren, dass die Zuschauer via App ganz anders gestimmt haben, sodass die "Couples" noch einmal komplett durchgemischt werden. "Was ist denn das für eine Scheiße?", wundert sich nicht nur Single-Lady Jenny. "Ich fand es voll blöd, dass er mir weggenommen wurde, ich war voll happy mit dem", weint auch Evi, die ihren Fabi durch das Zuschauer-Voting an Konkurrentin Alessandra verlor. Trost findet sie bei Leidensgenossin Jenny. "Männer sind wie Busse, die kommen immer wieder", tröstet diese pragmatisch. Während es auf den Day-Beds und am Pool zu den ersten holprigen Annäherungsversuchen kommt, hecken Sylvie und Oli in der Live-Schalte bereits den nächsten Schabernack aus: Ganz nach dem Motto "Power of the Zuschauer" durften die "Love Island"-App-Nutzer entscheiden, welche männliche Granate als Erstes in die Villa einzieht.

Love Island 2023: Zuschauer voten erste Granate in die Villa