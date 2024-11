Love Island VIP: Aurelia manipuliert alle - und fliegt peinlich auf: "Ich weiß, was sie vorhat"

Wie unter physischen Schmerzen gesteht Gigi (25) Yeliz (31) seine Gefühle. © RTLZWEI

Trotz der gemeinsamen Nacht mit Granate Viktoria (22, "Betttechnisches Interesse: 10/10") kreisen Gigis Gedanken nur um Yeliz. Da sich diese inzwischen aber in die Arme von Leandro (24) verflüchtigt hat, zieht er sich zurück - zumindest vorerst. Denn da ist ja noch Aurelia, die ihr ganz eigenes Süppchen kocht.

Die 27-Jährige wittert nämlich ihre Chance: Gelingt es Gigi, Yeliz zurückgewinnen, wäre der Weg für Aurelia zu Leandro frei. Und so belabert sie den italienischen Gigolo nach allen Regeln der Kunst, bis dieser dazu erweicht wird, Yeliz zu beichten: "Ich glaub, ich empfinde was für dich. Ich merk, ich will nicht mit jemand anders [zusammen] sein."

Die Jimi-Blue-Ex gibt ihm einen erneuten Korb und beteuert ihr aufrichtiges Interesse an Leandro. Gleichzeitig stoßen ihr Aurelias - mehr oder weniger subtile - Manipulationsversuche aber sauer auf.

"Ich merk das schon, wenn mich jemand bisschen manipulieren möchte. Ich weiß, was sie vorhat", durchschaut sie die angeblichen "Hilfestellungen". "Aurelia will mich halt loswerden."

Nicht gerade vorteilhaft, dass die scheinbare Manipulatorin auch bei Melissa (29) versucht, Unsicherheiten gegenüber Danilo (27) zu streuen. "Ich hab ein ganz ekliges Bauchgefühl", flüstert sie der ehemaligen "Bachelorette" zu, nachdem die sich wieder auf ihren Ex eingelassen hat. Wie sich herausstellt, liegt das aber nicht an Aurelias emphatischer Natur, sondern daran, dass sie selbst Interesse an Danilo hat ...