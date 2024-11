Love Island VIP: Gigi bekommt fiese Abfuhr von Traumfrau Yeliz Koc!

Griechenland - Yasin (33) und Gigi (25) gelten als die größten TV-Casanovas in der Geschichte des Trash-TV und haben eine Spur gebrochener Frauenherzen hinter sich gelassen. In der aktuellen Staffel von "Love Island VIP" wird der Spieß aber umgedreht - und der Aufenthalt auf der Liebesinsel wird für beide zur Therapie-Stunde ...

Yasin (33) hofft auf eine Aussprache mit Ex Aurelia (27). © RTLZWEI

Yasin etwa hatte sich bei der letzten Paarungs-Zeremonie über eine neue, heiße Granate gefreut - und bekam stattdessen Ex-Liebschaft Aurelia (27) an seine Seite. Die Frankfurterin hat noch eine Rechnung mit dem Sprücheklopfer offen.

"Wir waren nicht zusammen, aber er hatte etwas vor meinen Augen mit einer anderen. Nichtmal davor schreckt er zurück, er hat keinen Skrupel und keine Gewissensbisse", erinnert sich die Beauty.

Sein Verhalten bereut Yasin mittlerweile zutiefst. "Aurelia hat mich durch eine sehr dunkle Zeit in meinem Leben begleitet. Wir haben eine krasse Connection, nur hab' ich sie damals ausgenutzt. Vielleicht können wir hier ohne Handy und Ablenkung noch einmal besprechen, was passiert ist", hofft der Münchner.

Doch Aurelia will sich nicht so schnell wieder einlullen lassen und tritt auf die emotionale Bremse. "Er hat schon noch Interesse, das sehe ich an seinen Blicken. Aber es bleibt ein fader Beigeschmack, was alles passiert ist", so die 27-Jährige.