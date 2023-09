Sylvie Meis zeigt die neue "Love Island"-Villa: So groß ist das XXL-Single-Domizil

In Griechenland herrschen zurzeit Temperaturen bis über 30 Grad. Ein großer Swimmingpool ist in diesem Sinne nicht nur zu Zwecken der Abkühlung essenziell. Hier dürften künftig wohl auch etliche Pool-Partys stattfinden, bei denen es feuchtfröhlich zur Sache geht.

Im Schlafsaal warten Doppelbetten auf ihren Einsatz. © RTLZWEI/Magdalena Possert

An den geräumigen Außenbereich mit Pool und jeder Menge Daybeds grenzt eine überdachte Küche mit langem Dinnertisch. Auch das leibliche Wohl der Islander soll schließlich keinesfalls zu kurz kommen.

Im Inneren der Villa herrscht derweil ein Farbkonzept, das nicht jedermanns Geschmack treffen dürfte, gleichzeitig aber als eines der Markenzeichen der Kuppelshow erhalten bleibt.

In jeder Ecke strahlen knallige Farben entgegen - vorzugsweise Pink, Gelb und Blau - und auch die ästhetisch herausfordernden Wandschriften wie zum Beispiel "yummy" (an der Küchentheke) und "all eyes on me" (im Styling-Room) kamen schon in früheren Staffeln zum Einsatz.

Moderatorin Sylvie Meis (45) zeigt sich jedenfalls begeistert. "Die Villa ist ein Traum, eine echte Wohlfühloase mit ganz vielen kuscheligen Ecken. Perfekt für ganz viel Zweisamkeit, gute Gespräche und heiße Flirts", schwärt sie vor ihrer ersten Live-Show mit Oli P. (45).

"Würde ich hier einziehen, wäre eines der Daybeds direkt am Pool auf jeden Fall mein Lieblingsplatz."