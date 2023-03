Yasin Cilingir fand große Liebe bei "Love Island": "Hätte ich niemals gedacht"

Hamburg - Im Jahr 2019 nahm Yasin Cilingir (32) an " Love Island " teil. Eins hätte der Ex-Kandidat vor dem TV-Abenteuer wohl nicht gedacht: Dass er dort seine Traumfrau trifft.

Stolz hält Yasin (32) seinen Ehering in die Kamera. © Fotomontage: Screenshot/Instagram, yasin_ca

Denn in der Kuppelshow traf er auf Samira (25). Die beiden verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Nach einer turbulenten Zeit in der Liebes-Villa verließen sie die Show als Paar.

Heute sind die beiden verheiratet und erwarten derzeit ihr zweites Kind. Sohn Malik erblickte im Dezember 2020 das Licht der Welt. Bald dürfen sich die beiden über eine kleine Tochter freuen.

Wenn der Reality-TV-Star sich heute an die aufregende Zeit zurückerinnert, kann er es manchmal selbst kaum glauben. In einer Instagram-Story hat sich Yasin nun an seine rund 150.000 Follower gewandt und noch einmal auf seine "Love Island"- Zeit zurückgeblickt.

"Es war geil, hammer Erfahrung, hätte ich niemals gedacht", erklärte Yasin und gestand: "Es war aber auch anstrengend, 24/7 mit fremden Menschen in einem Raum zu sein."

Vor allem seine persönliche Lovestory macht ihn manchmal heute noch sprachlos: "Ich bin hin, bin zurück, bin verheiratet, hab Kinder und hab die schönste Frau der Welt und einfach nur noch geil", kann der 32-Jährige sein Glück kaum fassen. Sein Fazit? "Ich bin so glücklich, dass ich da mitgemacht habe."