Mäusebefall im Schlafzimmer doch Leipziger Hausverwaltung lässt Mieter im Stich

lles beginnt im Dezember 2024, als sich Roy Rennert abends ins Bett legt, und verdächtige Geräusche in seinem Bett hört.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Alles beginnt im Dezember 2024, als sich Roy Rennert abends ins Bett legt und verdächtige Geräusche in seinem Schlafzimmer hört. Wenig später wird ihm klar, dass es sich pelzige Mitbewohner uneingeladen in seiner Wohnung bequem gemacht haben. Da ihn die Hausverwaltung mit dem Nagetier-Problem allein lässt, wendet sich der verzweifelte Leipziger an die Sendung "Voss & Team".

Von seiner Hausverwaltung fühlte sich der Leipziger mit dem Mäuse-Problem im Stich gelassen. © PR/Screenshot MDR/"Voss & Team" "Dann habe ich Geräusche vernommen, die im Dachgeschoss immer lauter wurden: Kratzgeräusche und auch so ein Knistern und Knabbern", erinnert sich Rennert im Gespräch mit dem MDR. Die abendlichen Besucher sollten ab diesem Moment nicht mehr verschwinden. "Das ist sehr, sehr gruselig, weil man auf die Geräusche wartet. Man liegt dann im Bett und wartet, bis es wieder losgeht." Eines Nachts trägt der Leipziger einen Karton, aus dem es besonders laut raschelt, nach draußen und schüttet ihn aus - dabei huschen auch ein paar Mäuse in die Dunkelheit davon. Den Weg in die Maisonette-Wohnung fanden die Nager vermutlich über eine Lücke zwischen Fußbodenbelag und Heizungsrohr. Die Hausverwaltung reagiert jedoch gelassen und verweist zunächst auf den Hausmeister, der seinerseits keinen Schädlingsbefall habe feststellen können. Erstaunlicherweise hatte sich dieser die Wohnung Rennerts noch gar nicht angeschaut.

Die ersten zehn Jahre fühlte sich der Leipziger in seiner Maisonette-Wohnung im Osten der Messestadt pudelwohl, bis er eines Nachts merkwürdige Geräusche im Schlafzimmer vernahm. © PR/Screenshot MDR/"Voss & Team"

Überall tote Mäuse in Leipziger Wohnung

Das Gift des Kammerjägers wirkte Zeitverzögert. Beim Packen seiner Sachen fand Rennert zahlreiche tote Mäuse in den Schränken. © PR/Screenshot MDR/"Voss & Team" Erst nachdem der Leipziger Fotos von in seinem Schlafzimmer gefangenen Mäusen an die Verwaltung schickt, reagiert diese und verspricht, einen Kammerjäger zu beauftragen. Aufgrund der Feiertage zum Jahreswechsel sei es jedoch schwierig, jemanden zu finden, wird Rennert vertröstet. Erneut vergehen sechs Wochen. Bei der Begehung der Wohnung sowie eines benachbarten Dachbodens stellt der Fachmann dann einen Mäusebefall im fortgeschrittenen Stadium fest. Durch den Einsatz von mit Gift versehenen Köderboxen will der Schädlingsbekämpfer der Plage Herr werden. Als Rennert seine Wohnung verlassen will, um vorübergehend zu seinem Partner zu ziehen, findet er beim Packen überall tote Mäuse zwischen seinen Sachen. Bei einer Nachkontrolle stellt der Schädlingsbekämpfer fest, dass alle Nager getötet wurden. Nun müsse die Wohnung grundlegend gereinigt und vor allem das Loch im Fußboden durch die Hausverwaltung geschlossen werden. Doch es passiert nichts.

"Voss & Team" konfrontiert Hausverwaltung mit Vorwürfen

Durch diese Lücke zwischen dem Fußbodenbelag und dem Heizungsrohr hielten die Nager Einzug in das Schlafzimmer von Rennert. © PR/Screenshot MDR/"Voss & Team"