Dramatisches "Make Love, Fake Love"-Finale: "Irgendwas stimmt hier nicht!"

Von Luisa Buck

Hannover/Griechenland - Was für ein Finale! In der letzten Folge der zweiten "Make Love, Fake Love"-Staffel muss sich Single-Lady Antonia Hemmer (24) zwischen acht Männern entscheiden. Was sie nicht weiß: Darunter gibt es noch immer vier Vergebene ...

Achtung, Spoiler!

"Make Love, Fake Love"-Kandidat Joni macht seiner Freundin Maria im Finale einen Heiratsantrag. © RTL Und so langsam fallen bei einigen die Masken. "In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt und da muss ich auch nicht mit fairen Mitteln spielen, wenn die anderen das auch nicht tun", erklärt etwa Joni im Interview. Von ihm wissen die Zuschauenden bereits, dass er eine Freundin in der Partnervilla hat. Für Spielchen bleibt allerdings kaum noch Zeit. Denn schon im Halbfinale wird ordentlich ausgedünnt: Fünf Männer müssen gehen. Es trifft: Julian (Single), Stefan (vergeben an Dominik), Michael (Single), Laurence (vergeben an Kim) und Joni (vergeben am Maria). Letzterer nutzt den Moment vor laufenden TV-Kameras, um vor seiner Freundin Maria auf die Knie zu fallen und ihr nach fünf Jahren Beziehung einen Heiratsantrag zu machen. So gerührt Antonia auch ist ("So was wünsche ich mir auch!") - aufatmen kann sie noch lange nicht ...

Xander soll schwören, dass er seine Freundin nicht mehr liebt

Noch vor dem Finale findet Antonia heraus, dass Xander sie die ganze Zeit angelogen hat. © RTL Denn gleich mehrfach erhält sie von den enthüllten Partnern den gut gemeinten Hinweis, dass sie sich bloß "richtig entscheiden" solle. Und die 24-Jährige merkt unter Tränen: "Irgendwas stimmt nicht. [...] Warum sagen mir zwei Vergebene klar und deutlich, dass ich die richtige Entscheidung treffen soll?!" Auch hier sind ihr die Zuschauenden schon einen Schritt voraus: Denn unter den drei verbliebenen Kandidaten ist eben auch Xander, Antonias Favorit, der mit ihr aber auch schon seine Freundin betrogen hat. Und als Xander ihr einen Fingerschwur geben soll, dass er seine angeblich nicht existierende Freundin nicht mehr liebt, fällt endlich der Groschen. "Wie kannst du nur?", fragt sie schluchzend. "Wie kannst du so mit meinen Gefühlen spielen? Und du hast mit den Gefühlen von zwei Frauen gespielt und hast sogar geschworen auf deine Mutter!" Und Xander? Auch ihm kommen die Tränen, als sein Versteckspiel auffliegt. Doch die Entscheidung, ob er am Ende trotzdem als Sieger aus dem Spiel hervorgehen wird, liegt noch immer bei Antonia.

Hat Antonia die richtige Entscheidung getroffen?