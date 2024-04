Drama bei "Make Love, Fake Love": "Ich würde ihre beste Freundin vor ihr bumsen!"

In der elften Folge "Make Love, Fake Love" rüttelt ein Gespräch mit Kandidat Joni mächtig an Antonia Hemmers (24) Vertrauen in ALLE Männer in der Villa.

Griechenland - In der elften Folge "Make Love, Fake Love" - nur zwei Tage vor dem Finale - rüttelt ein Gespräch mit Kandidat Joni (26) mächtig an Antonia Hemmers (24) Vertrauen in ALLE Männer in der Villa.

Achtung, Spoiler!

Joni (26) tröstet Antonia (24), die nach seinen Enthüllungen in Tränen ausbricht. © RTL Doch was ist passiert? Nach dem Date mit Laurence (30), das Antonia als das bisher schönste während der gesamten "Make Love, Fake Love"-Zeit bezeichnete, übergibt sie ihrem neuen Mit-Favoriten ihren Schlafzimmerschlüssel. SEHR zum Ärger der anderen Jungs. Besonders ihr eigentlicher Favorit Xander (25) ist nach eigenen Angaben von der ganzen Situation "abgefuckt". Zumal Antonia nur wenige Stunden zuvor noch wild mit ihm in der Dusche geknutscht hat.

"Würde sie das im echten Leben machen, würde ich ihre beste Freundin vor ihr bumsen", so Xanders Kommentar. Marcel (28) sieht das alles ein bisschen lockerer, aber nicht unbedingt wohlwollender: "Die nächste Chaya in Deutschland wartet schon!" Nur einer steht auf und will einfach nur zu seiner Freundin: Joni. Entsetzt über das Verhalten seiner Mit-Kandidaten sucht er direkt am nächsten Tag das Gespräch mit Antonia. Als die 24-Jährige erfährt, wie die Männer hinter ihrem Rücken über sie sprechen, bricht eine Welt für sie zusammen: "Ich bin so geschockt, wie kann man denn so sein?"

Make Love, Fake Love: "Antonia fällt voll wieder auf diesen Patrick-Move rein!"

Xander (25) schafft trotz seines fragwürdigen Kommentars, Antonia wieder um den Finger zu wickeln. © RTL Beim späteren gemeinsamen Essen will Antonia dann genau wissen, wer was gesagt hat. Und natürlich ist sie durch Xanders Verhalten am meisten verletzt, der dann auch noch versucht, alles auf die "Petze Joni" zu schieben - er behauptet, er habe das gar nicht so gesagt. Blöd nur, dass es von seinem fragwürdigen Kommentar Videobeweise gibt, die natürlich auch in die Partnervilla übertragen werden. Ebenso Xanders Versuche, den Spieß umzudrehen und Antonia die Schuld an seinem Verhalten zu geben, weil sie es ja gewagt habe, in einer Dating-Show mit einem anderen Mann im Bett zu liegen. "Antonia fällt voll wieder auf diesen Patrick-Move rein!" und "Der verhält sich richtig toxisch!", sind die geschockten Kommentare der Partner. Xanders Freundin Lisa kommt aus ihrem emotionalen Schockzustand gar nicht mehr heraus und betont immer wieder: "So ist er bei mir nicht."

Antonia verzeiht Xander und ist sich sicher, dass er Single ist