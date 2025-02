Janin Ullmann über "MLFL"-Männer: "Bodenlos"

Janin Ullmann (43) kommentierte jetzt das Verhalten einiger MLFL-Männer. "Bodenlos", so ihr Urteil. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/janinullmann

Begriffe wie "Laufhaus" oder auch "All-You-Can-Eat-Buffet" fielen in Folge fünf der aktuellen Staffel. Ein Unding, findet vermutlich nicht nur Moderatorin Janin Ullmann (43), die sich dazu jetzt in ihrer Instagram-Story äußerte.



Das, was einige Männer über Single Lady Karina gesagt haben, weil sie sich das nimmt, was sie möchte - was auch auf Gegenseitigkeit beruht -, nämlich mit den Jungs zu knutschen, sei "bodenlos", kommentiert sie das Geschehene in der Villa.

"Das ist im Übrigen ihr Job, weil sie will ja herausfinden, wer ist Single, wer ist vergeben", ordnet die Moderatorin Karinas Verhalten noch einmal ein.

"Also, erstens kann eine Frau tun und lassen, was sie möchte, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Und wenn sie mit fünf Männern rumknutschen will, dann kann sie das tun. Wenn sie mit allen zwölf Männern gleichzeitig herumknutschen wollen würde, und die würden da mitmachen, dann kann sie das genauso tun", findet Ullmann.



Das Gesagte sei ein absoluter Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man bedenke, dass solche Kommentare teilweise von Männern kämen, die vergeben sind, erinnert die 43-jährige Hamburgerin in ihrer Story. "Und deren Partnerin dabei zuguckt, wie dieser Mann Karina knutscht. Was ist da nicht richtig?"