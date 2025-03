Nach Strich und Faden verarscht: Für diesen Mann entscheidet sich Karina im "MLFL"-Finale

Maurice (27) gewinnt dank seiner Schauspielkünste 50.000 Euro. © RTL

Wie zu erwarten, werden ausgerechnet die Vergebenen Maurice (27) und Kevin (23) von Karina ins Trio-Finale befördert. Einzig und allein der Dritte im Bunde, Oliver (27), meint es also ernst mit ihr.

Als Erstes muss der siegessichere Kevin die Segel streichen. Als dessen Freundin Paula die Bühne betritt, steht Karina der Schock ins Gesicht geschrieben.

"Ich hab jeden Tag nur an meine Freundin gedacht", versichert Kevin seiner sichtlich überforderten Partnerin. "Es war wirklich zu 100 Prozent gespielt. (...) Es war unfassbar schwer." Vorerst scheint Paula ihm seine Handlungen vergeben zu können, sodass die beiden als Paar die Show verlassen.

Jetzt wird es spannend: Karina erklärt, während ihr Kopf immerzu "Oliver" sage, habe sich ihr Herz sich schon längst für Maurice entschieden. Noch während dieser als Sieger die Bühne betritt, wirft er der 28-Jährigen einen derart entschuldigenden und traurigen Blick zu, dass ihr schon vor dem Reveal sofort klar ist: Sie wurde die ganze Zeit von ihm angelogen und hat die falsche Entscheidung getroffen.

Und so öffnet sich die Tür und Maurices Freundin Smilla erscheint. "Ich bin enttäuscht von den Bildern. Mir geht's nicht so gut", erklärt sie die kühle Begrüßung. Karina kocht vor Wut: "Aus gutem Grund" - und direkt an Maurice gerichtet: "Du hast sie quasi betrogen. (...) Also in meinen Augen hat er Grenzen überschritten."

Während Karina also ohne Mann und ohne Geld ihre eigene Show verlässt, gehen Maurice und Smilla als "Sieger" mit 50.000 Euro nach Hause. Ob die bekanntlich noch sehr frische Beziehung diese Strapazen überlebt, ist allerdings noch unklar, so Smilla: "Ich weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob wir den Test bestanden haben."