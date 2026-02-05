Peinliche TV-Manipulation fliegt auf: "Ihr dürft das nicht ausstrahlen"
Griechenland - In der zehnten Folge "Make Love, Fake Love" realisiert Elena Miras (33) auf bittere Art und Weise, dass sie auf Leonidas' Manipulation (32) reingefallen ist. Unterdessen setzt der sein Schauspiel weiter fort.
Nachdem Leonidas ihr eingeredet hat, dass Alex (30) heimlich vergeben sei, steigert sich Elena derart in ihr Misstrauen rein, dass sie ihren eigentlichen Favoriten einfach aus der Show schmeißt. Kurz darauf staunt sie nicht schlecht, denn es stellt sich heraus: Alex ist Single!
Während Elena den Schock noch tränenreich verdauen muss ("Ich hab mich einfach manipulieren lassen, das ist mir noch nie passiert"), scheint Leonidas sein voreiliges Urteil über Alex zu bereuen: "Das ist zu viel, ich muss raus. Ihr dürft das nicht ausstrahlen. Ich hätte mich hier nicht anmelden sollen, ich hab alles verkackt, ich hab meine Zukunft verbaut", weint er wie im Wahn.
Bei den anderen Männern ist er seit seiner Petz-Aktion ebenfalls unten durch. Sie bezichtigen ihn der Schauspielerei: "Das muss man bewusst beobachten und nicht drauf reinfallen."
Auch Elenas BFF Cecilia Asoro (30) warnt die MLFL-Protagonistin vor Leonidas: "Der Junge ist nicht hier, um dich kennenzulernen, sondern wegen Fame und Aufmerksamkeit. Pass auf bei Leo, der ist so gefährlich!"
Make Love, Fake Love: Will Leonidas den nächsten Konkurrenten sabotieren?
So, als würde er Cecilias Worte beweisen wollen, bringt sich der 32-Jährige sofort in die nächste fragwürdige Situation, indem er seinen vermeintlichen Bro Patrick "Papa" bei Elena anschwärzt. Auch hier deutet er an, der 27-Jährige könne vielleicht insgeheim vergeben sein.
Als Patrick von dem Verrat und von Elenas darauf folgender Unsicherheit Wind bekommt, ist er bitter enttäuscht: "In meinen Augen bist du eine kleine Fo**e! (...) Der Oscar geht heute ganz klar an Leo."
Leonidas ist daraufhin plötzlich ganz klein mit Hut - zahlreiche Tränen der Reue natürlich inklusive. "Ich zähl' Papa hier schon zu meiner Familie, ich lieb' den Kerl über alles. Das war so ein Tsunami, der alles mitgenommen hat und alles durcheinandergebracht hat. Das war zu viel."
Dass Patrick seinem Kumpel die Entschuldigung vorerst abnimmt und sich ihm wieder annähert, sieht die noch immer wütende Elena allerdings alles andere als gern ...
