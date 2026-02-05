Peinliche TV-Manipulation fliegt auf: "Ihr dürft das nicht ausstrahlen"

Griechenland - In der zehnten Folge " Make Love, Fake Love " realisiert Elena Miras (33) auf bittere Art und Weise, dass sie auf Leonidas' Manipulation (32) reingefallen ist. Unterdessen setzt der sein Schauspiel weiter fort.

Elena (33, r.) lässt sich von Leonidas (32) falsche Tatsachen einreden. © RTL

Nachdem Leonidas ihr eingeredet hat, dass Alex (30) heimlich vergeben sei, steigert sich Elena derart in ihr Misstrauen rein, dass sie ihren eigentlichen Favoriten einfach aus der Show schmeißt. Kurz darauf staunt sie nicht schlecht, denn es stellt sich heraus: Alex ist Single!

Während Elena den Schock noch tränenreich verdauen muss ("Ich hab mich einfach manipulieren lassen, das ist mir noch nie passiert"), scheint Leonidas sein voreiliges Urteil über Alex zu bereuen: "Das ist zu viel, ich muss raus. Ihr dürft das nicht ausstrahlen. Ich hätte mich hier nicht anmelden sollen, ich hab alles verkackt, ich hab meine Zukunft verbaut", weint er wie im Wahn.

Bei den anderen Männern ist er seit seiner Petz-Aktion ebenfalls unten durch. Sie bezichtigen ihn der Schauspielerei: "Das muss man bewusst beobachten und nicht drauf reinfallen."

Auch Elenas BFF Cecilia Asoro (30) warnt die MLFL-Protagonistin vor Leonidas: "Der Junge ist nicht hier, um dich kennenzulernen, sondern wegen Fame und Aufmerksamkeit. Pass auf bei Leo, der ist so gefährlich!"