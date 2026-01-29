Heulkrampf-Fiebertraum in TV-Show: Wird der Single-Lady jetzt alles zu viel?
Griechenland - In der neunten Folge "Make Love, Fake Love" steigert sich Elena Miras (33) mehr denn je in ihr Misstrauen gegenüber der teilnehmenden Männer rein. Das Ergebnis: einige vollkommen skurrile Szenen.
Alles beginnt damit, dass Leonidas (32) das Gespräch mit Elena sucht, von ihr aber aufgrund ihrer aktuellen tränenreichen Überforderung abgewiesen wird. Als Reaktion schmettert der frustrierte 32-Jährige seinen Schuh von sich.
Das gefällt Elena ganz und gar nicht, sodass sie kurzerhand entscheidet, Leonidas nach Hause zu schicken: "Das ist so Kindergarten, immer heult jemand rum, ich hab keinen Bock mehr. Ich kann das in meinem Leben nicht gebrauchen."
Nachdem Leonidas daraufhin weinend und hochdramatisch zusammengebrochen war, hat er schon bald eine neue Mission: seine Konkurrenz auszuschalten. So bildet er sich plötzlich ein, Alex Z. (30) als Vergebenen entlarvt zu haben. Wenn er sich da mal nicht irrt ...
Anstatt seinen Verdacht erst zu bestätigen, rennt er damit noch am selben Abend zu Elena. Was dann folgt, sind tränenreiche, an Bizarrerie kaum zu übertreffende Szenen, in denen sich die beiden schluchzend in den Armen liegen und immer wieder zusammenbrechen.
"Wenn ich falsch liege, soll mich der Teufel holen. Wenn du dich entscheidest, bitte nicht für ihn", weint Leonidas anscheinend derart überzeugend, dass Elena am Rande eines Nervenzusammenbruchs ihre bisherige Meinung ändert und verkündet: "Ich kicke Alex raus."
"Make Love, Fake Love": Fällt Elena auf den Falschen rein?
Obwohl Elena sich einredet, eine gute Menschenkenntnis zu haben, scheint sie auch in Folge neun weiterhin planlos zu sein. Genauso wie ihre BFF Cecilia Asoro (30), die ausgerechnet dem heimlich vergebenen Johannes (32) ein Einzeldate schenkt - mit den Worten: "Der ist hundertpro Single."
"Für den würde ich meine Hand ins Feuer legen", stimmt ihr Elena zu und schmiert Johannes so weiter Honig ums Maul: "Bei dir wusste ich sehr schnell, dass du es ernst meinst und Single bist, du warst so meine Messlatte für alle anderen." Man will sich kaum ihre Reaktion vorstellen, wenn sie spätestens im Finale die Wahrheit erfahren wird.
Johannes wiegt sich nach all dem Zuspruch natürlich in Sicherheit: "Ich glaube, an mich kommt keiner ran. Ich find' mich am geilsten, ist einfach so."
Streaming-Tipp: Folge neun von "Make Love, Fake Love" seht Ihr ab sofort bei RTL+. Neue Folgen erscheinen immer donnerstags.
Titelfoto: Montage RTL