Vergebener verarscht Promi-Lady: "Das feiern die Leute ja auch draußen nicht"

Köln - David (27) wurde bei " Make Love, Fake Love " als Vergebener enttarnt - zum absoluten Schock von Elena Miras (33), die ihm gehörig die Meinung geigt. Jetzt hat sich auch Konkurrent Patrick "Papa" Papachristodoulou (28) geäußert. Und wird ebenfalls deutlich.

Patrick Papachristodoulou (28) gilt als einer der Favoriten auf den Sieg bei "Make Love, Fake Love". © TAG24

"Er hat sich gut verkauft, keine Frage. Er hat das Spiel gut gespielt, er hat geschafft, Elena zu manipulieren und auch uns", sagt der 28-Jährige im TAG24-Interview bei seinem ersten Roten-Teppich-Auftritt im Rahmen der "Couple Challenge"-Premiere in Köln.

Davids Social-Media-Aktionen, unter anderem T-Shirt und Tasse mit "I love Elena" zu zeigen, obwohl er das RTL-Format mit Freundin Christina verlassen hatte, findet Patrick "komplett drüber. Das macht man nicht, wenn man Anstand hat. Und wir sind auch mittlerweile keine 12 mehr, dass man sowas dann auch irgendwie als Joke macht."

Der Fake-Lover bekäme aktuell "sein Fett weg, das feiern die Leute ja auch draußen nicht so richtig", glaubt der Fußballer des niedersächsischen Oberligisten SV Wilhelmshaven zu wissen. "Und ich hoffe, dass er langsam runterfährt und sowas auch sein lässt, weil man muss nicht nachtreten."

Statt nachzutreten würde "Papa" gern lieber zuschlagen, denn er fordert seinen Konkurrenten zum Promi-Box-Event "Fame Fighting" heraus - trotz geringer Körpergröße und Gewicht. "Ich würde da auch unterschreiben, dass ich auf diesen Gewichtsunterschied verzichte." Er wolle "einfach David mal zeigen, dass man so nicht mit Frauen umzugehen hat".

"Fame Fighting"-Veranstalter Eugen Lopez? Bitte übernehmen!