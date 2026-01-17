Vergebener verarscht Promi-Lady: "Das feiern die Leute ja auch draußen nicht"

David wurde bei "Make Love, Fake Love" als Vergebener enttarnt - Elena Miras war geschockt. Jetzt hat sich Erzfeind Patrick "Papa" Papachristodoulou geäußert.

Von Linda Drewanz, Nico Zeißler

Köln - David (27) wurde bei "Make Love, Fake Love" als Vergebener enttarnt - zum absoluten Schock von Elena Miras (33), die ihm gehörig die Meinung geigt. Jetzt hat sich auch Konkurrent Patrick "Papa" Papachristodoulou (28) geäußert. Und wird ebenfalls deutlich.

Patrick Papachristodoulou (28) gilt als einer der Favoriten auf den Sieg bei "Make Love, Fake Love".
"Er hat sich gut verkauft, keine Frage. Er hat das Spiel gut gespielt, er hat geschafft, Elena zu manipulieren und auch uns", sagt der 28-Jährige im TAG24-Interview bei seinem ersten Roten-Teppich-Auftritt im Rahmen der "Couple Challenge"-Premiere in Köln.

Davids Social-Media-Aktionen, unter anderem T-Shirt und Tasse mit "I love Elena" zu zeigen, obwohl er das RTL-Format mit Freundin Christina verlassen hatte, findet Patrick "komplett drüber. Das macht man nicht, wenn man Anstand hat. Und wir sind auch mittlerweile keine 12 mehr, dass man sowas dann auch irgendwie als Joke macht."

Der Fake-Lover bekäme aktuell "sein Fett weg, das feiern die Leute ja auch draußen nicht so richtig", glaubt der Fußballer des niedersächsischen Oberligisten SV Wilhelmshaven zu wissen. "Und ich hoffe, dass er langsam runterfährt und sowas auch sein lässt, weil man muss nicht nachtreten."

Statt nachzutreten würde "Papa" gern lieber zuschlagen, denn er fordert seinen Konkurrenten zum Promi-Box-Event "Fame Fighting" heraus - trotz geringer Körpergröße und Gewicht. "Ich würde da auch unterschreiben, dass ich auf diesen Gewichtsunterschied verzichte." Er wolle "einfach David mal zeigen, dass man so nicht mit Frauen umzugehen hat".

"Fame Fighting"-Veranstalter Eugen Lopez? Bitte übernehmen!

Patrick hat das erste Übernachtungsdate mit Elena Miras (33) bekommen.
Patrick "Papa" Papachristodoulou im TAG24-Interview:

Make Love, Fake Love: Patrick schob Eifersucht wegen Elena Miras

David Nawaz (27) wird in Folge 7 nach Hause geschickt - samt seiner Freundin.
Für den 28-Jährigen war es schwer, mit mehreren Männern um eine Frau zu buhlen. "Wenn man irgendwann Gefühle entwickelt, wenn man jemanden mag und die Person aber trotzdem noch andere weiter kennenlernt, ist es halt immer hart, ist halt für den Kopf sehr, sehr schwer, für das Herz sehr, sehr schwer."

Ob sich "Papa" nun eher dem Fußball oder eher dem Reality-Business widmen will, weiß er noch nicht. Mit seinem Verein habe er sich kürzlich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, verkündet er TAG24. Ihm mache beides Spaß und er würde am liebsten weiter in beiden Gewässern fischen.

Vor "Make Love, Fake Love" machte der Fußballer schon einen Exkurs zur Sport1-Sendung "Exatlon", wo er seine Fitness unter Beweis zu stellen hatte.

Wie sich "Papa" weiter bei "Make Love, Fake Love" schlägt, seht Ihr immer donnerstags in neuen Folgen, die bei RTL+ veröffentlicht werden.

