 9.905

Sensation bei "Bares für Rares": Echter Picasso raubt allen den Atem

Ein echter Picasso sorgt bei "Bares für Rares" dafür, dass dem Händlerteam der Atem stockt. Aber auch der Verkäufer ist wegen der Expertise hellauf begeistert.

Von Florian Fischer

Köln - Ein echter Picasso sorgt bei "Bares für Rares" dafür, dass dem Händlerteam der Atem stockt. Doch auch der Verkäufer ist hellauf begeistert. Er hatte nicht mit diesem Ergebnis der Expertise gerechnet - und schon gar nicht mit dem Wert seiner Rarität.

Berthold Bausch (73) hat einen Keramik-Teller von Pablo Picasso mit zu "Bares für Rares" gebracht.
Berthold Bausch (73) hat einen Keramik-Teller von Pablo Picasso mit zu "Bares für Rares" gebracht.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich habe einen Keramik-Teller von Picasso", dabei erklärt Berthold Bausch (73), bevor es in den Expertenraum geht. Dort wolle er erfahren, wie alt das gute Stück ist, was es wert und ob es überhaupt echt ist.

"Wo hast du diese Fischplatte her?", will Moderator Horst Lichter (64) von dem Kaufmann aus Hausen im Wiesental wissen.

"Die habe ich von der Tochter von einer guten Freundin von uns, die verstorben ist", verrät der 73-Jährige. Er habe die Freundin jahrelang sehr unterstützt und dies sei ein Geschenk der Anerkennung gewesen.

Bares für Rares: "Bares für Rares"-Fiasko: Verkäufer hat horrenden Wunschpreis, doch er wurde übers Ohr gehauen!
Bares für Rares "Bares für Rares"-Fiasko: Verkäufer hat horrenden Wunschpreis, doch er wurde übers Ohr gehauen!

Experte Colmar Schulte-Goltz (52) kann bestätigen, dass die Fischplatte "in einem Keramikatelier von Hand geschaffen wurde" und dass es sich bei dem Künstler tatsächlich um Pablo Picasso handele.

"Pablo Picasso hat diese Platte entworfen. Das heißt nicht unbedingt, dass er sie selbst ausgeführt hat. Und er hat sie auch nicht selbst bemalt", macht der Experte jedoch klar.

Die Fischplatte ist lediglich vom bekannten Künstler entworfen und nicht angefertigt worden.
Die Fischplatte ist lediglich vom bekannten Künstler entworfen und nicht angefertigt worden.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

"Bares für Rares"-Händler geizen nicht mit ihren Geboten

Händler David Suppes (37) ist begeistert von dem mitgebrachten Objekt.
Händler David Suppes (37) ist begeistert von dem mitgebrachten Objekt.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Aufgrund der zugänglichen und bekannten Unterlagen wisse man, dass es wohl 100 Exemplare gebe, die nach dem einzelnen Urbild vom Atelier Madoura in Vallauris gefertigt worden seien.

Obwohl die Platte mit dem Namen "Fisch auf schwarzem Grund" kleine Abplatzungen aufweist, gehe der Experte davon aus, dass das Objekt aus dem Jahr 1952 einen Wert von 8000 bis 9000 Euro habe.

Ganz zur Freude des 73-jährigen Verkäufers: Denn der Wunschpreis von Berthold liegt bei 7000 Euro.

Bares für Rares: Zehn-Euro-Fund vom Trödel beschert "Bares für Rares"-Kandidatin Sensationsgewinn
Bares für Rares Zehn-Euro-Fund vom Trödel beschert "Bares für Rares"-Kandidatin Sensationsgewinn

"Picasso!", zeigt sich Susanne Steiger (43) beim ersten Anblick des Tellers begeistert. "Wirklich?", staunt auch Jos van Katwijk (59).

Fast alle Händler zeigen großes Interesse an dem Fischteller, sodass schnell ein Gebot von 7000 Euro - und dem Wunschpreis des Verkäufers - von David Suppes (37) erreicht ist.

Die 43-jährige Steiger ist bereit, noch 200 Euro draufzulegen, doch das letzte Wort hat erneut Suppes, der 7300 Euro bietet und sich damit den Deal sichert.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mehr zum Thema Bares für Rares: