Vergebene übel beleidigt - Und der eigene Freund feiert es: "Bisschen satanisch angehaucht"

Griechenland - Eine harmlose Kommunikation mit den vergebenen Frauen löst bei Elena Miras (33) im Halbfinale von " Make Love, Fake Love " eine mittelschwere Katastrophe aus.

Elena Miras (33) lässt sich von den Nachrichten der Frauen aus der Ruhe bringen. © RTL

Die Produktion trägt den verbliebenen vergebenen Frauen auf, jedem Mann in der Villa eine Nachricht auf einem Kaffeebecher zu hinterlassen. Klar, dass die Ladys diese Möglichkeit nutzen, um ihre eigenen Partner subtil zu stärken und vielleicht an anderer Stelle Zweifel zu säen.

Besonders die Message an den Favoriten Patrick (27) - "Bist du hier fürs Geld oder für Elena?" - stürzt Elena in die Krise. Aber schon bald weicht die Verzweiflung einer neuen Emotion: Wut!

"Die wollen Spiele spielen, aber nicht mit mir", schiebt die 33-Jährige plötzlich extremen Hass auf die vergebenen Ladys. "Wie kann man nur so wenig Frau sein und für 50.000 Euro die Beziehung so verkaufen und das Risiko eingehen, dass Euer Mann zu mir kommt? Ekelhafte Frauen, bäh!"

Wie im Wahn greift sie sich die Kaffeebecher mit den Nachrichten und befördert diese im hohen Bogen in den Müll, während sie direkt in die Kameras monologisiert: "Guckt mal, das ist eure Meinung, von euch Frauen! Ich halte gar nichts von diesen Frauen. Ihr werdet es nicht gewinnen, niemand von euch!"

Während alle Anwesenden der Performance aus sicherer Entfernung beiwohnen, scheint Johannes (32) angetan zu sein: "Die ist schon bisschen satanisch angehaucht, die Frau. Feier ich aber irgendwie, da brennt's in den Augen."