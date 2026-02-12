Vergebene übel beleidigt - Und der eigene Freund feiert es: "Bisschen satanisch angehaucht"
Griechenland - Eine harmlose Kommunikation mit den vergebenen Frauen löst bei Elena Miras (33) im Halbfinale von "Make Love, Fake Love" eine mittelschwere Katastrophe aus.
Die Produktion trägt den verbliebenen vergebenen Frauen auf, jedem Mann in der Villa eine Nachricht auf einem Kaffeebecher zu hinterlassen. Klar, dass die Ladys diese Möglichkeit nutzen, um ihre eigenen Partner subtil zu stärken und vielleicht an anderer Stelle Zweifel zu säen.
Besonders die Message an den Favoriten Patrick (27) - "Bist du hier fürs Geld oder für Elena?" - stürzt Elena in die Krise. Aber schon bald weicht die Verzweiflung einer neuen Emotion: Wut!
"Die wollen Spiele spielen, aber nicht mit mir", schiebt die 33-Jährige plötzlich extremen Hass auf die vergebenen Ladys. "Wie kann man nur so wenig Frau sein und für 50.000 Euro die Beziehung so verkaufen und das Risiko eingehen, dass Euer Mann zu mir kommt? Ekelhafte Frauen, bäh!"
Wie im Wahn greift sie sich die Kaffeebecher mit den Nachrichten und befördert diese im hohen Bogen in den Müll, während sie direkt in die Kameras monologisiert: "Guckt mal, das ist eure Meinung, von euch Frauen! Ich halte gar nichts von diesen Frauen. Ihr werdet es nicht gewinnen, niemand von euch!"
Während alle Anwesenden der Performance aus sicherer Entfernung beiwohnen, scheint Johannes (32) angetan zu sein: "Die ist schon bisschen satanisch angehaucht, die Frau. Feier ich aber irgendwie, da brennt's in den Augen."
Make Love, Fake Love: Tappt Elena in die Vergebenen-Falle?
Diese Sympathie scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen, denn für Elena ist nach wie vor klar: Johannes ist definitiv Single und meint es ernst.
"Johannes hat die krassesten Qualitäten überhaupt. Ich weiß, mit ihm würde es draußen funktionieren", kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Blöd nur, dass seine Freundin Christina gerade in der anderen Villa sitzt. Schon jetzt ist klar, dass es im Finale wohl ordentlich knallen wird.
Der 32-Jährige scheint allerdings ein derart guter Schauspieler zu sein, dass er nicht nur Elena, sondern auch die anderen Männer von sich überzeugt hat. "Für den lege ich meine Hand ins Feuer", so beispielsweise Andi (28).
Lediglich Unruhestifter Leonidas (32) kommen leichte Zweifel, als er erfährt, dass Johannes in einem 120-Quadratmeter-Haus lebt: "Was willst du mit so viel? Das ist schon sehr groß für eine Person." Ausnahmsweise hat er da mal den richtigen Riecher ...
