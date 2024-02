Erstmals wieder ohne Moschner: Neues Stamm-Rateteam für die zehnte "The Masked Singer"-Staffel

Unterföhring - Ein neues Rateteam wird in der kommenden " The Masked Singer "-Staffel auf Promi-Erkennungstour gehen. Es ist seit der dritten Ausgabe die erste Season ohne Ruth Moschner (47).

The Masked Singer

"Ich liebe es, wenn man die ganze Zeit darauf hinfiebert, wer am Ende unter der Maske steckt, und doch komplett auf der falschen Fährte war", zeigt sich die 38-Jährige als bekennender Fan des Formats.

Neben dem in der letzten Staffel bereits dazugestoßenen Comedian Rick Kavanian (53) wird in der zehnten Staffel die Schauspielerin Palina Rojinski (38) mit von der Partie sein.

Neues Stamm-Rateteam beim Gesangs-Wettbewerb: Die Schauspieler Rick Kavanian (53, l.) und Palina Rojinski (38). © Montage: ProSieben/Willi Weber (2)

"Ich bin unheimlich gespannt auf die verschiedenen Masken und deren individuelle Reise - für jede Maske wird es eine sehr persönliche und außergewöhnliche Erfahrung", so der Ex-"Bullyparade"-Star.

"Und ich bin mir sicher, dass ich in der ersten Show Hautgänse bekommen werde, weil ich mich an meine eigene Reise mit Rosty erinnern werde."

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller (52) möchte die Gelegenheit vor dem Start der neuen Staffel am 6. April vor allem dafür nutzen, sich bei Ruth Moschner gebührend zu verabschieden.

"Danke, liebe Ruth, für deinen Einsatz, deinen Spaß und deine wilden Spekulationen - sie haben uns immer unglaublich viel Freude bereitet", so der Boss der roten Sieben. "Und wir alle wissen: Bei 'The Masked Singer' ist alles möglich. Ich freue mich auf ein Wiedersehen."

Aber wenn Moschner gar nicht am Ratepult Platz nehmen wird, wie soll sie sonst in die Show kommen, in der die Haupt-Protagonisten alle bis zur Unkenntlichkeit kostümiert sind? Da kann man echt nur spekulieren.