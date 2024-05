16.05.2024 15:21 Chris Tall bei "The Masked Singer": Entlarvt er den Gewinner?

Wer steckt in den verbleibenden Kostümen bei "The Masked Singer"? Das große Finale steht an und Comedian Chris Tall möchte die Kandidaten vorzeitig entlarven.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Finale! Am Samstag fallen bei "The Masked Singer" alle Masken. Dann werden die verbleibenden drei Promis aus ihren Kostümen steigen. "Wer isses?" Comedian Chris Tall (33) will als Gast-Ratefuchs bei "The Masked Singer" seine Promi-Erkennungskünste unter Beweis stellen. © Seven.One/Willi Weber Zusammen mit dem Stamm-Rate-Team Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (53) möchte "Wer isses?"-Spürnase und Comedian Chris Tall (33) die bekannten Namen in den Krokodil-, Floh- und Flipflop-Outfits aufdecken. Und vor allem wird in der Live-Show auf ProSieben eine Frage geklärt: Wer gewinnt die aktuelle Staffel und bekommt von Vorjahressiegerin Jennifer Weist (37, Frontfrau der Band "Jennifer Rostock") den Pokal überreicht? "Natürlich kehren zum Finale auch die Couchpotato (Hugo Egon Balder, 74), der Babylöwe (Uschi Glas, 80), die Zuckerwatte (Annett Louisan, 47), der Robodog (Nazan Eckes, 48), und Elgonia (Nadja Benaissa, 42) zurück", teilte der Sender mit. The Masked Singer "The Masked Singer": Elfe Elgonia fliegt kurz vor dem Finale raus! Eine weitere Besonderheit wird das Finale der zehnten Staffel haben: Das "Mysterium", in dem jede Woche eine andere Person steckte, wird Duette mit den drei verbleibenden Wettsängern performen. Man hat also gleich drei Versuche, ab 20.15 Uhr die mysteriöse Stimme und den damit verbundenen Promi herauszuhören und zu entlarven. Das erste Sieger-Interview wird es bei der "ProSieben-Aftershow" mit Rebecca Mir (32) direkt im Anschluss an die Show geben.

Titelfoto: Seven.One/Willi Weber