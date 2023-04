"The Masked Singer": Dieser Schauspieler steckte im Känguru

München/Köln - In der ersten Folge der achten Staffel von " The Masked Singer " mussten sich die Zuschauer vom Känguru gleich wieder verabschieden.

Jan Josef Liefers (58) verlor in seiner Rolle als "Känguru" einige Kilos. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das australische Beuteltier hatte am Samstagabend die wenigsten Stimmen bekommen und musste seine Maske fallen lassen: Jan Josef Liefers (58), der Star des Münster- "Tatorts" kam zum Vorschein.

Den richtigen Riecher im Rateteam hatte einzig Rea Garvey (49), der auf den Schauspieler getippt hatte. Seine Kollegen Ruth Moschner (46) und Wincent Weiss (30) lagen hingegen falsch.

Die Zuschauer hatten in der App zur Show neben Liefers auch Michael Bully Herbig, Elyas M'Barek und Joko Winterscheidt im Känguru vermutet.

"Das ist auf jeden Fall das absolut Verrückteste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Und ich habe schon verrückte Sachen gemacht. Ich glaube, ich habe hier sechs Kilo verloren", erklärte der 58 Jahre alte Schauspieler am Samstagabend nach seiner Enttarnung.

Er hatte das Lied "Blurred Lines" von Robin Thicke dargeboten. "Ich wäre gern noch dabei gewesen", sagte Liefers. Er könne jedem nur raten mitzumachen. Es seien lauter nette Leute und es könne nichts passieren, "außer dass Ihr schwitzt und etwas schlanker seid".