02.04.2024 12:18 Jede Woche ein anderer Star: Masked Singer präsentiert mit "Mysterium" besonderen Kniff

Die zehnte Staffel der ProSieben-Rateshow "The Masked Singer" startet am Samstag mit drei Neuerungen in die zehnte Staffel.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Für die zehnte Staffel "The Masked Singer" hat sich ProSieben gleich drei Neuerungen einfallen lassen. Eine sorgt für einen sehr kurzlebigen Ratespaß - jede Woche aufs Neue. Unter dem Kostüm "Mysterium" werden sich insgesamt sechs Promis verstecken - natürlich auf sechs Episoden verteilt. © Seven.One/Willi Weber Dass sich das Rateteam mit Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) für diese Staffel völlig neu zusammensetzt, wurde bereits angekündigt. In der ersten Sendung am Samstag werden die beiden von Rategast Max Giesinger (35) unterstützt.

Eine zweite Änderung wird zwei Zuschauergruppen den Spaß an der Gesangs-Show noch zugänglicher machen. "Parallel zur TV-Ausstrahlung auf ProSieben gibt es zum ersten Mal auf Joyn einen extra Masked-Singer-Stream mit Gebärdensprache und Deaf Performances", teilte der Sender mit. Doch eine Neuerung sorgt sicher unter den meisten Zuschauern für den ganz besonderen Kick in der beliebten Mischung aus Personen-Raten und Gesangswettkampf. The Masked Singer "Masked Singer": Das sind die ersten drei Kostüme der neuen Staffel "Es gibt zum ersten Mal eine Maske, unter der in jeder Woche ein anderer Star steckt", teilte der Sender am Dienstag mit. "Das Besondere: Diese Maske wird Woche für Woche enthüllt." Zusätzlich zum üblichen Ablauf. Konkret handelt es sich um das Kostüm "Mysterium". Dadurch werden - inklusive Finale - in dieser Staffel 14 Stars enttarnt. "So viele wie noch nie zuvor", hebt ProSieben stolz hervor. Wer rausfliegt, bekommt sofort ein Live-Special als Trostpreis Einige der Kostüme sind bereits bekannt: Ab kommendem Samstag werden jede Woche live ab 20.15 Uhr die Couchpotato, die Zuckerwatte, der Robodog, das Krokodil und vier weitere Masken - zusammen mit Mysterium - darum singen, so lange wie möglich in der Show bleiben zu dürfen.

Und auch im Anschluss werden die Fans weiter versorgt. "In der 'ProSieben Aftershow' spricht der demaskierte Star zum ersten Mal über seine Zeit unter der Maske, entschlüsselt versteckte Hinweise und das Rateteam spekuliert munter weiter", heißt es. Moderiert werden diese Sendungen im Wechsel von Annemarie Carpendale (46), Rebecca Mir (32) und Viviane Geppert (32).

Titelfoto: Seven.One/Willi Weber