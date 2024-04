Doppeltreffer bei "The Masked Singer": Zuckerwatte und Mysterium entlarvt!

Unterföhring - Auch wenn in den vergangenen Tagen vor allem die Senderübernahme von Joko und Klaas am Sonntag im Mittelpunkt stand, gab es bei ProSieben zuvor noch bei " The Masked Singer " das große Promi-Raten. Und da hatte einer im Team den ganz guten Riecher.

Zurückgekehrt und wieder nach dem ersten Auftritt rausgeflogen: Im Gast-Kostüm "Mysterium" steckte in der dritten Ausgabe Stefanie Heinzmann (35). © ProSieben/Willi Weber

Genauer gesagt: Rick Kavanian (53). Er hatte - im Gegensatz zu seinen beiden Rate-Team-Mitstreitern Palina Rojinski (38) und Schauspieler Wotan Wilke Möhring (56) - am Samstagabend erkannt, wer in der süßen Zuckerwatte stecken sollte.

Diese performte "Houdini" von Dua Lipa offensichtlich nicht so überzeugend wie ihre Mitstreiter und musste daher die Sendung verlassen.

Doch der Reihe nach. Denn wir hatten ja noch unser Wechsel-Kostüm "Mysterium", in dem auch in der dritten Ausgabe jede Woche ein anderer Künstler steckt.

Und auch hier hatte das Rate-Team - nicht zuletzt dank Tipps aus dem Publikum - die richtige Fährte aufgenommen: "Wir haben das Internet genutzt und eine Sängerin entdeckt mit einem ganz tollen Namen: Stefanie Heinzmann", so Rojinski.

Und tatsächlich kam die 35 Jahre alte Schweizer Sängerin zum Vorschein. Sie sang "Before You Go" von Lewis Capaldi - und war bereits in einer früheren Staffel im Dalmatiner-Kostüm und musste in der Auftaktstaffel schon gehen: "Ich bin für meine einmaligen Auftritte bekannt", scherzte sie.