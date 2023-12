Rea Garvey zurück bei "The Masked Singer": Wie führt er seine Pulli-Parade fort?

Unterföhring - Der irische Sänger Rea Garvey (50) ist zurück bei "The Masked Singer".

Pulli-Parade: Mit welchem Pullover verschickt Gast-Kniffler Rea Garvey (50) dieses Mal textile Statements? © ProSieben/Willi Weber

Wenn auch nicht als Mitglied des festen Rateteams, so wird er im Halbfinale an diesem Samstagabend wieder in das "Hör-Spiel" mit einsteigen.

Der Musiker ist nicht selten dadurch aufgefallen, dass er immer wieder verschiedene Pullis oder Hoodies in den Episoden trägt.

Von Sympathie-Bekundung bis Diss-Botschaft, von schrill bis kuschelig. Entsprechend stellt ProSieben die Frage: "Mit welchem Statement-Pulli wird Rea Garvey die Fans diesmal überraschen?"

"Die Ideen für meine lustigen Jacken, Pullover und T-Shirts entstehen in der Sendung. Da ich diesmal nur im Halbfinale als Rategast dabei bin, fällt es mir schwer, mich hier auf eine Maske zu fokussieren", bleibt Garvey diese Antwort vorerst noch schuldig.

"Es ist einfacher, eine Bindung zu den Masken und ihren Charakteren aufzubauen, wenn man von der ersten bis zur letzten Show Teil des Rateteams ist", so der frühere Frontmann der Band "Reamonn".