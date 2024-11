"The Masked Singer": Diese Moderatorin steckte im Lauch

Unterföhring/Köln - Der Lauch wurde in der zweiten Folge der neuen Staffel " The Masked Singer " enthüllt.

Im Rateduell der Jury lagen beide Teams auf der falschen Spur. Moderatorin Palina Rojinski (39) und Sänger Rea Garvey (51) traten diesmal gegen die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann (25) an. Hinter der Maske vermuteten sie einen Comedian. Auch das Publikum hatte sich im Online-Voting den Top-Tipps Martina Hill oder Hazel Brugger angeschlossen.

The Masked Singer

Im größten Kostüm, das je beim "Masked Singer" in Deutschland auftrat, gab van Hülsen "Mambo No. 5" von Lou Bega und "Bauch Beine Po" von Shirin David zum Besten.

TV-Moderatorin Madita van Hülsen (43) wäre gerne länger geblieben. © Joyn/Willi Weber

In der ersten Folge wurde bereits Pascal Hens (44) im Nashorn enttarnt.

Diese acht Masken sind noch im Rennen:

Der Feuersalamander



Der Schneemann

Willy W.

Der Panda

Lady Ananas

Die Qualle

Der Pirat

Die Lokomotive

Die nächste Live-Show von "The Masked Singer" gibt's am kommenden Samstag, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Das Finale steigt am 21. Dezember.