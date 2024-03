Anklage gegen Ex-Stasi-Mitarbeiter! Chef von Mord-Opfer: "Schockierend, dass es so lange gedauert hat"

Leipzig/Berlin - Czeslaw Kukuczka (†38) wollte am 29. März 1974 über die innerdeutsche Grenze am S-Bahnhof Berlin-Friedrichsstraße in den Westen fliehen - und wurde von hinten erschossen. Am heutigen Donnerstag startete der Mordprozess gegen einen Ex-Stasi-Mitarbeiter (80) aus Leipzig. MDR Exakt hat im Vorfeld mit dem früheren Chef des Opfers gesprochen.

"Früher waren die Faxgeräte immer sehr laut und der Mann ging raus, um das Fax zu holen. Ich gebe es zu, ich war neugierig, ich dachte schon, dass es um Kukuczka geht, und ich schaute mir deshalb die Papiere an", so der damalige Chef. "Es fiel mir gleich ein Satz auf: 'Umgekommen beim Versuch, die Berliner Mauer zu überwinden.'"

Zuvor habe Kukuczka in der polnischen Botschaft seine Ausreise mit einer Bombendrohung erpresst. Es sei beschlossen worden, "dass die betreffende Person außerhalb des Botschaftsgebäudes unschädlich zu machen sei, und zwar sei ein Waffengebrauch dafür durchaus mit möglich", so Appelius.

Zum möglichen Ablauf der Tat kommt Historiker Stefan Appelius (60) zu Wort: "Es erhält der Pole nach Augenzeugenberichten aus sehr kurzer Entfernung vom Rücken her einen Schuss in den Bauch, sackt zusammen und wird sofort weggeschleppt."

Filip Ganczak (43), Mitarbeiter des Instituts für Nationales Gedenken in Polen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Appelius schlussfolgert: "Hätte man ihn retten wollen, hätte man ihn in die Charité gefahren." Denn das Krankenhaus liegt näher. "Der zweite Punkt ist, hätte man ihn nur unschädlich machen wollen, im Sinne von: 'Er kann nicht in den Westen und wir gehen kein Risiko mehr ein', hätte man ihm keinen Bauchschuss verpasst aus nächster Nähe. Also für meine Begriffe ist die Tötungsabsicht hier ganz offensichtlich, gerade in diesem Umstand wird sie ganz explizit deutlich."

Übrigens: Eine Bombe habe Kukuczka laut Untersuchungen des Warschauer Historikers Filip Ganczak (43) nicht dabeigehabt - sondern lediglich eine zerbrochene Flasche, einen Rasierer und private Dinge.

Doch dann sei in Stasi-Berichten plötzlich von einer deutschen Pistole die Rede gewesen. "Erst einige Tage später beginnt man diese Geschichte in den Berichten zu erzählen und so sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Geschichte erst einige Zeit danach erfunden wurde."

Für den Prozess am Landgericht Berlin sind zunächst sieben Verhandlungstermine angesetzt.