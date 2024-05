Burnout-Gefahr! Sächsischer Bauer: "Wenn man nicht weiß, wie man Rechnungen bezahlen soll"

Dresden - Landwirtschaft ist seine Leidenschaft. Doch Johann aus Dresden ist viel zu oft an der körperlichen und vor allem psychischen Belastungsgrenze angekommen. Was genau ihn beschäftigt, erzählt er jetzt.

Johann und seine Freundin Clara bewirtschaften einen Bio-Hof bei Dresden. © MDR/David Straub

Um überhaupt Gesprächspartner zum Thema mentale Gesundheit in der Landwirtschaft zu finden, musste MDR-Reporter David Straub nach eigenen Aussagen monatelang suchen. Einer, der sich in der aktuellen Folge der MDR-Sendung "Exakt - Die Story" seinen Fragen stellt, ist Johann.

2017 übernahm er den Hof an der Elbe, wollte wirtschaftlich unabhängiger sein und von der Landwirtschaft natürlich auch leben können. Als Bauer in neunter Generation und mit seiner Freundin Clara als Quereinsteigerin versucht er, den Lebensunterhalt zu verdienen. Auch mit einem kleinen Laden, in dem eigene Bioprodukte verkauft werden.

"Momentan leben wir davon, dass wir Schlachtkühe an eine regionale Fleischerei verkaufen, die es biozertifiziert weiterverkaufen", berichtet Johann. "Ein Großteil der Jungtiere geht aber auch an Viehhändler weg." Die Einnahmen daraus seien allerdings "leider nicht immer kostendeckend".

Immer wieder durchleben er und seine Partnerin schwere Momente, "wenn man nicht weiß, wie die nächsten Monate werden oder wie man die Rechnungen bezahlen soll".