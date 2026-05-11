MDR streicht Dresdner Tatort und weitere Produktionen

Leipzig - In der vergangenen Woche ist bereits durchgesickert, dass der MDR ab 2027 aufgrund der ausbleibenden Erhöhung des Rundfunkbeitrags das "Mittagsmagazin" abgeben will und das TV-Magazin "MDR um 2" vor dem Aus steht . Jetzt hat der MDR-Rundfunkrat offiziell bestätigt, welche Programme noch pausiert bzw. eingestellt werden. Betroffen ist auch der Dresdner Tatort.

Eventuell übernimmt der NDR die Produktion des "Mittagsmagazins". (Archivfoto) © Hagen Wolf/MDR/dpa

Unter anderem wird der Radiosender "MDR Sputnik" ab 2027 nicht mehr über UKW ausgestrahlt. Der Sender für eine eher jüngere Zielgruppe bleibt bestehen, allerdings nur auf digitalen Wegen.

Digitale Alternativen werden auch in Bezug auf "MDR um 2" priorisiert. In einer Pressemitteilung am Montag wurde mitgeteilt, dass das Magazin als Streamingformat für regionale Themen weiterentwickelt werden soll.

"Damit priorisieren wir Regionalität, digitale Nutzung und die Nähe zu den Menschen in Mitteldeutschland", so der Rundfunkrat.

Was mit dem "Mittagsmagazin" passieren wird, ist hingegen noch unklar. Klar ist, dass der MDR sich in Gesprächen befindet, um das "MiMa" ab 2027 abzugeben. Eventuell könnte der NDR das Format übernehmen, das steht aber noch nicht fest.

Fest steht aber, dass in den nächsten drei Jahren vom MDR keine neuen "Tatort"- oder "Polizeiruf"-Folgen mehr produziert werden.

Dazu wurde mitgeteilt: "Der MDR hat bereits fertiggestellte und vertraglich fixierte Produktionen vorrätig, die in den nächsten Jahren zum Einsatz kommen."