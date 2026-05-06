Weil Rundfunk-Erhöhung ausblieb: "MDR um 2" offenbar vor dem Aus

Leipzig/Magdeburg - Die ausgebliebene Erhöhung des Rundfunkbeitrags hat offenbar weitere Einsparungen beim Mitteldeutschen Rundfunk zur Folge. Nach TAG24-Informationen wurde bereits bei einer Mitgliederversammlung am Dienstag das Ende von "MDR um 2" zum Jahresende verkündet.

"MDR um 2"-Moderatorin Anja Petzold im Studio der Nachmittagssendung. Wie TAG24 nun erfuhr, soll das Magazin zum Jahresende auslaufen. © MDR/Andreas Lander

Die überraschende Botschaft verkündete einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" zufolge Landesfunkhauschef Tim Herden, der gleichzeitig bekannt gab, dass an einem Nachfolgeformat gearbeitet werde. Dieses solle 2028 starten, dann jedoch nicht mehr im linearen Fernsehen, sondern auf YouTube laufen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk wollte die Einstellung auf Anfrage von TAG24 zunächst nicht bestätigen. Pressesprecher Michael Naumann räumte jedoch ein, dass die bislang durch die Bundesländer nicht erfolgte Erhöhung des Rundfunkbeitrags eine umfangreiche Budget-Kürzung für den MDR bedeute.

"Diese Situation zwingt den MDR zu strategischen Entscheidungen, die sich unvermeidbar auch auf den Umfang unserer Programmangebote auswirken werden", so der Pressesprecher. "Gleichzeitig geht es darum, die Stärken des MDR zu bewahren."

Der Sender wolle erst Rundfunk- und Verwaltungsrat sowie die eigenen Mitarbeitenden informieren, hieß es.