"Schlag den Star" endet mit Überraschung: "Gehen wir in die Geschichte ein"

München - Beim Damen-Doppel in der ProSieben-Show " Schlag den Star " sorgten Vanessa Mai (34), Lola Weippert (30) und die "Let's Dance"-Profitänzerinnen Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43) für einen historischen Abend.

Am Ende der zwei Standen war man sich einig: Die Teilnehmerinnen einigten sich darauf, gleichzeitig auszusteigen. © ProSieben/ Willi Weber (2)

Denn die vier Teilnehmerinnen entschlossen sich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen am Samstagabend schließlich dazu den Gewinn von 100.000 Euro zu teilen.

Zuvor gaben die Frauen alles - Vanessa holte sich zwischendurch sogar eine blutige Nase, als sie von einem Ball im Gesicht getroffen wurden.

Beim letzten Spiel "Halten"ging es dann um alles. Dabei mussten die Teams eine 4,7 Kilogramm schwere Stange mit ihren Füßen halten. Wer zuerst aufgibt, verliert. Doch als nach mehr als zwölf Minuten keine schwach wurde, überlegten die Frauen gemeinsam, ob sie sich den Sieg teilen sollten.

Ein solches Unentschieden hat es bei "Schlag den Star" noch nie gegeben, so Moderator Matthias Opdenhövel (55). "Dann gehen wir in die Geschichte ein!", erklärt Ekaterina. "Es hat nicht nur eine Frau Platz am Tisch, sondern vier", betont Lola.

Unter dem Countdown des Publikums ließen alle vier gemeinsam die Stangen fallen.