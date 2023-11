MDR-Team im Milieu der Mafia: Doku enthüllt, wie Automatensprenger für Angriffe trainieren

Leipzig - Jahr für Jahr werden in Deutschland Hunderte Geldautomaten gesprengt. Ein Team des MDR hat sich nun auf die Spur der Banden gemacht und dabei herausgefunden, dass sich viele der Taten in die Niederlande zurückverfolgen lassen. Die dreiteilige Doku "Bankräuber 2.0 - Fahndung nach skrupellosen Geldautomatensprengern" zeigt, wie professionell die Kriminellen vorgehen und sich auf ihre gefährlichen Angriffe vorbereiten.

Einer von Hunderten gesprengten Geldautomaten in Deutschland. Jahr für Jahr begehen Banden unzählige Angriffe auf die Automaten. Einer neuen MDR-Doku zufolge lassen sich viele der Taten in die Niederlande zurückverfolgen. © MDR/Nord-West-Media TV

"Uns ist es nach umfangreichen Recherchen in Deutschland und den Niederlanden gelungen, den Zusammenhang zwischen den Geldautomatensprengern und der Drogenmafia in den Niederlanden herzustellen", erklärte MDR-Autor Arnim Roever in einer Pressemitteilung. "Das Reportage-Team war dafür unter anderem in einem Gewerbegebiet in Utrecht, wo die organisierte Kriminalität ein Trainingszentrum betrieben hat."

In den Zentren würden die Täter im Vorfeld ihre Angriffe üben und dabei sogar Sprengstoff verwenden. Sich in das Milieu der Banden zu begeben, sei dabei nicht ungefährlich. "Wir mussten vorsichtig sein und haben versucht, in den Wohngebieten der Mafia so wenig wie möglich als Kamerateam aufzufallen", so Roever.

Der erste Teil der Doku mit dem Titel "Jeden Tag eine Sprengung" dreht sich um die Trainingszentren in den Niederlanden. Doch das ist nicht alles. Teil Zwei "Geiselnahme auf der Flucht" zeigt, wie brutal die Täter bei ihren Aktionen vorgehen und rekonstruiert dabei die Geiselnahme im Harz im Januar 2023.

Im dritten Teil "Nähe zur Drogenmafia" geht das Rechercheteam der Verbindung zwischen der Drogenmafia und den Automatensprengern auf die Spur.