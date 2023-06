Tonnenweise Müll nach Spring Break Festival: So könnte das Chaos ein Ende haben

Leipzig - Es ist Sommer - und damit Festival-Zeit! Veranstalter und Live-Acts laden an den tollsten Open-Air-Locations in ganz Deutschland zum Feiern ein, Übernachtung inklusive. Für viele Besucher ist es die tollste Zeit des Jahres, doch sie lassen sie oft tonnenweise Müll zurück. Lässt sich das vermeiden? Diese Frage stellt sich das MDR- Magazin "Umschau".

Events wie das Sputnik Spring Break Festival in Sachsen-Anhalt locken jedes Jahr Tausende Besucher an. (Archivbild) © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind spätestens seit den Aktionen der "Letzten Generation" in aller Munde. Vor allem junge Leute versuchen, sich für unsere Umwelt zu engagieren. In vielen Bereichen des täglichen Lebens kann man dies relativ einfach umsetzen.

Doch wie sieht es mit Festivals aus, deren Saison gerade erst so richtig begonnen hat? MDR-"Umschau" hat unter anderem das Sputnik Spring Break Festival besucht und dabei wenig Überraschendes herausgefunden.

Das Event auf der Halbinsel Pouch an der Goitzsche im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat vom 26. bis 29. Mai rund 30.000 Feierwütige angezogen, Acts wie Kraftklub, Peter Fox, Kontra K und Gestört aber geil heizten ihnen ordentlich ein.

Wer drei Tage feiert, hinterlässt auch Müll, das lässt sich nur schwer komplett vermeiden. Doch die 200 Tonnen (6,66 Kilogramm pro Person) Müll, die beispielsweise im vergangenen Jahr angefallen sind, sind nicht das einzige Problem.

Im selben Jahr sind 90 Prozent der Festivalbesucher mit dem Auto angereist, darunter sogar die, die im Nachbarort leben. Ihnen zufolge fahren nur wenige Busse. Eine Gruppe sagt, dass die Bahn keine Option sei, weil eben jeder ein eigenes Fahrzeug besitzt.

Das Problem dabei: An- und Abreise mit dem Auto machen rund 40 Prozent der Kohlendioxid-Belastung aus - dazu kommen unter anderem noch Auf- und Abbau, Dieselgeneratoren für Strom, Toiletten und vieles mehr. Pro Kopf und Tag kommt man so auf eine Kohlendioxid-Emission von 50 Kilogramm. Das ist etwa doppelt so viel wie an einem normalen Tag zu Hause.