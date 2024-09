Extreme Grundsteuer! Sächsische Wiese fünfmal teurer als Fläche von Schloss Moritzburg

In den vergangenen Jahren sorgte es für reichlich Unmut auf Seiten der Bürger sowie einen immensen Arbeitsaufwand bei den Finanzämtern.

In der Realität sieht das nun anders aus, berichtete die "Umschau". Das komplizierte Bundesverfahren wird in Sachsen , Sachsen-Anhalt , Thüringen und ganzen acht weiteren Bundesländern angewandt.

Gemäß der neuen Grundsteuer habe das Grundstück aber mittlerweile einen Wert von 851.900 Euro, erklärte Küllig der "Umschau". Das sei genauso viel wie bei den Eigenheimen in der ersten Reihe der Straße.

In Moritzburg besitzt er in zweiter Reihe der Schlossallee ein 2600 Quadratmeter großes Gartengrundstück, für das er vor neun Jahren 33.000 Euro gezahlt hatte und das bis auf eine Doppelgarage nach Absprache mit dem Bauamt nicht weiter bebaut werden dürfe.

Laut Professor Georg Kirchhof verstoße das Bundesmodell insbesondere gegen den Gleichheitssatz und sei somit verfassungswidrig. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Gemeinsam mit anderen Betroffenen gründete Küllig die Gruppe der "Grundsteuerrebellen". Auch bei ihnen habe die Neubewertung wenig mit dem tatsächlichen Wert ihrer Grundstücke zu tun.

Mit dieser Ansicht sind sie keine Einzelfälle. Allein in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen legten in den vergangenen Jahren rund 930.000 Eigentümer Einspruch ein.



Deutschlandweit laufen ganze sechs Musterverfahren mit dem Ziel, das Gesetz verfassungsrechtlich zu kippen.

"Das Bundesgesetz verstößt vor allem gegen den Gleichheitssatz. Das spüren wir gerade an der großen Unruhe in der Bevölkerung und an den zahlreichen Fällen, die zu nicht nachvollziehbaren Bewertungen führen", sagte Professor Georg Kirchhof von der Universität Augsburg gegenüber dem MDR-Fernsehen.

Auch er halte das Bundesmodell für verfassungswidrig. Insgesamt handele es sich um kaum zumutbare Bedingungen, die vom Gesetzgeber geändert werden müssen.

