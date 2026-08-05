"Mario, das ganze Geld ist weg!": Leipziger Fahrschule um 62.000 Euro betrogen

Leipzig - Ein gewöhnlicher Autokauf endete für die Inhaber einer Leipziger Fahrschule in einem Albtraum. Zwar wurde der Rechnungsbetrag überwiesen, kam jedoch nie beim Händler an. Die MDR-"Umschau" widmete sich am Dienstagabend dieser besonders perfiden Betrugsmasche.

Eine Fahrschule aus Leipzig wurde von Internetkriminellen hinters Licht geführt. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Im Sommer 2025 bestellte Mario Falke einen neuen Audi Q5 TDI mit umfangreicher Zusatzausstattung für seine Fahrschulflotte bei einem Autohaus in Borna. An einem Donnerstagabend erhielt er die Rechnung über 62.000 Euro per Mail. Gleich am nächsten Morgen überwies seine Frau Anja die Summe.

Als Mario Falke das Fahrzeug eine Woche später anmelden wollte, meldete sich der Händler aus Borna: Das Geld war nie beim Autohaus angekommen. "Meine Frau kam hier mittags völlig blass rein und sagte: 'Mario, das ganze Geld ist weg!'", erinnert sich der Fahrlehrer zurück.

Gemeinsam mit dem Autohaus überprüft das Ehepaar die Rechnung. Schnell wird klar: Das Schreiben wurde manipuliert, die Bankverbindung geändert.

Weil die auf dem gefälschten Schreiben angegebene spanische Bank aus Bilbao eine deutsche Niederlassung betreibt, begann die IBAN unverdächtig mit der Kennung "DE". Dass als Kontoinhaber der Name "Jonut Lazar" hinterlegt war, fiel dem Ehepaar zunächst nicht auf. "Man ist hilflos, machtlos, man weiß eigentlich gar nicht, wie man sich davor schützen kann", erinnert sich Anja Falke.