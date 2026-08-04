04.08.2026 14:47 "Warum macht man sowas?": RTL wegen "Wer wird Millionär?" am Pranger, Sender reagiert sofort

RTL zeigte am Montagabend eine zwei Jahre alte Wiederholung von "Wer wird Millionär?". Der Aufschrei im Netz ist enorm und zwingt den Sender zu einer Reaktion.

Von Frederick Rook

Köln - RTL hat am Montagabend für mächtig Verwirrung gesorgt: Trotz Sommerpause zeigte der Sender eine Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Das Problem: Es war eine Wiederholung. Der Aufschrei im Netz ist groß.

Günther Jauch (70) moderiert "Wer wird Millionär?" bereits seit dem Startschuss im Jahr 1999. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Der Quiz-Klassiker mit Günther Jauch (70) lief zur gewohnten Sendezeit ab 20.15 Uhr. Passionierten Ratefüchsen, die zu dieser Zeit bei RTL reinzappten, dürfte wohl das Herz aufgegangen sein, allerdings nur kurzfristig. Schnell war klar: Hier ist etwas faul. Statt neuer Fragen servierte der Kölner Privatsender seinen Zuschauern das Spezial zum 25. Geburtstag der Sendung aus dem Oktober 2024. Mit dabei waren damals Promis wie Tim Mälzer, Motsi Mabuse oder auch Elyas M’Barek. Eine Szene mit dem "Fack ju Göhte"-Schauspieler teilte RTL auch auf seinem Social-Media-Kanal. Darin bittet M’Barek den Quiz-Experten Sebastian Klussmann um Hilfe. In der Kommentarspalte machte sich jedoch eine Welle der Entrüstung breit. RTL RTL tütet Rechte-Paket ein: Dieser Spitzensport ist künftig auch im Free-TV zu sehen "Schlimm, wenn man Jubiläumsfolgen noch mal zeigen muss. Macht ordentliches Programm und zeigt nicht Altes. Alles lebt nur noch von Wiederholungen", polterte ein Nutzer und kassierte dafür viel Zuspruch. Andere wollten einfach nur wissen: "Warum macht man sowas?"

Kein Trugschluss, sondern Fakt: Immer mehr Wiederholungen im TV