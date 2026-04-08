Post und Pakete: Verbraucherschützer raten explizit von Abstellgenehmigungen ab

Leipzig - Die Anzahl an Beschwerden über Postdienstleistungen ist so hoch wie noch nie . Immer mehr Firmen bieten sogenannte Abstellgenehmigungen an. Ein Verbraucherschützer hat in der MDR "Umschau" aber explizit davon abgeraten, diese zu benutzen. Außerdem kamen in der neuen Ausgabe der Magazin-Sendung Kunden zu Wort, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben.

Nicht nur bei Hermes kam es zu Problemen. Das Team der MDR "Umschau" sprach auch mit einem Kunden, dessen Paket von DPD angeblich am gewünschten Ort abgestellt wurde, dort aber nicht auffindbar war. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Das Fernseh-Team hat für die Sendung mit Thomas Hess gesprochen. Er hatte ein Handy für 549 Euro bestellt, das vom Dienstleister Hermes geliefert werden sollte. Am Tag der Zustellung arbeitete er im Home-Office.

Per Mail wurde ihm dann mitgeteilt, dass sein Paket an seinem gewünschten Ablageort hinterlegt wurde. Geklingelt hatte niemand, und Thomas Hess konnte das Paket auch nirgendwo in seinem Garten finden.

Er kontaktierte den Händler und den Versanddienstleister, aber keiner wollte ihm helfen. "Es scheint tatsächlich so, dass in dem Moment, wo ich eine Abstellgenehmigung habe, alle die Hände heben und sagen, sie sind raus", erinnerte sich der Mann.

Auf eine Anfrage der MDR "Umschau" erklärte die Hermes Germany GmbH, dass der Kunde das Verlustrisiko trage, sobald er aktiv eine Abstellgenehmigung erteilt hat. Deswegen solle man einen sicheren und geschützten Ort wählen.

Das bestätigte auch Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Der Dienstleister erfülle seinen Auftrag, sobald er das Paket am Wunschort abstellt.

"Man fühlt sich alleingelassen mit seinem Problem, weil keiner kümmert sich darum und versucht, das aufzuklären", sagte Hess. Doch woran liegt das und was kann man als Kunde tun?