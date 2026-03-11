Sorgerechtsstreit eskaliert: Mutter festgenommen, obwohl Tochter unbedingt bei ihr leben möchte

Leipzig/Frankfurt - Wie ist es für die Kinder, wenn ein Sorgerechtsstreit so eskaliert, dass am Ende eines der Elternteile hinter Gittern sitzt? Die MDR " Umschau " begleitet seit einigen Jahren einen besonders harten Fall, der selbst Experten sprachlos macht.

Nach der Trennung der Eltern begann der Streit um die Kinder. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

"Ich sitze hier im Gefängnis, weil meine Tochter nicht zu ihrem Vater möchte", erzählte Annette W. (38) in der Sendung.

Nach der Trennung von ihrem Mann begann ein Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter. Sie wohnten zwischenzeitlich bei dem Vater, doch sehnten sich nach der Mutter und rannten 2021 das erste Mal von zu Hause weg zu ihrer Mutter. Die Polizei wurde mehrfach eingeschaltet.

Die älteste Tochter unternahm einige Monate später einen weiteren Fluchtversuch, und dieses Mal entschied die Mutter, dass ihr Kind nicht zurückmusste. 2023 wurde eine Ordnungshaft gegen Annette W. verhängt, weil sie das Mädchen manipulieren würde, obwohl das Jugendamt keine Kindeswohlgefährdung sah.

Zusammen mit ihrer Tochter tauchte sie unter, zog nach Frankfurt und versuchte, ein neues Leben zu starten. Das Mädchen wurde online unterrichtet, hatte gute Noten, war in einem Verein und dort gut integriert.

Doch im November 2025 wurde Annette W. festgenommen. Ihre Tochter kam zuerst zu einer Freundin der Familie, die sie als Pflegekind aufnehmen wollte, aber stattdessen steckte das Frankfurter Jugendamt sie in ein Heim. Von dort schrieb sie erschreckende Briefe, unter anderem auch an das Team der "Umschau".