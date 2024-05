Sinnlos schließende Feuertür kracht gegen Auto, doch niemand will schuld sein

Wieso verschließt sich eine Feuerschutztür immer wieder scheinbar grundlos? (Symbolbild) © 123RF/neirfy

Silvia und Holger Braun sind ratlos und haben in der aktuellen Folge "Voss & Team" Hilfe gesucht. In der MDR-Verbrauchersendung erzählen sie, was an jenem 15. Juli 2023 passiert sei.

An diesem Samstag sind sie laut eigenen Angaben gerade dabei, ihren Hyundai vom angemieteten Tiefgaragen-Stellplatz ans Tageslicht zu fahren. Zwischenzeitlich passieren die Brauns ein Brandschutztor.

"Als wir auf der Höhe waren, sehe ich nur einen Schatten im Rückspiegel und da hat's auch schon gerumst", so Holger Braun, der ein Stück weiterfährt, denn das Tor habe sich komplett geschlossen. "Und ich denke mal, dass ein Auto das Tor nicht aufhält."

Dieses verursacht Schäden am Heck, der Stoßstange und hinterlässt Beulen und Kratzer. Deren Beseitigung koste rund 4815 Euro.

An der - sich eigentlich nur im Notfall schließenden - Brandvorrichtung sind bis zum TV-Dreh eine Beschädigung und Lackspuren in der Farbe des Hyundai zu erkennen. Und das Paar kann sogar mittels Fotos und Videos belegen, dass es immer wieder zum unerklärlichen Verschließen kam.

Zudem gibt es mit Nora Brückner eine Zeugin, die das Ehepaar hat aus dem Auto steigen sehen. Und hinter ihnen das geschlossene Tor. "Es hat weder nach Rauch gerochen, noch war irgendwas sichtbar", so Brückner.