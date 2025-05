"Mein Lokal, Dein Lokal": Dresdner "Fine Dining"-Restaurant wird mit Kritik schon zur Vorspeise überschüttet

Zum Wochenstart von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden will Italiener Francesco mit seinem "Fine Dining"-Restaurant überzeugen.

Von Emelie Herrmann

Dresden - In der neuen Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es in Dresden kulinarisch rund. Den Anfang macht Gastronom Francesco (58) mit seinem italienischen Lokal "The Bollicine" auf der Hertha-Lindner-Straße. Doch bereits bei der Vorspeise werfen seine Mitstreiter mit ordentlich Kritik um sich.

Mit seinem exklusiven "Fine Dining"-Lokal, das mit italienischen Spezialitäten begeistern will, möchte Francesco in dieser Woche nicht nur seine Mitstreiter überzeugen, sondern auch Profikoch Christian Henze (56). Für seine Konkurrenten Maik (51, "Restaurant am Golfplatz"), Josef (47, "Babicka") und das Geschwister-Duo Isabel (32) und Nico (34, "Bruno's") stellt sich der Italiener höchstpersönlich in die Küche. War das vielleicht der Fehler? Denn bereits beim ersten Gang haben seine Ehren-Gäste einiges auszusetzen. Vor allem der "Restaurant am Golfplatz"-Inhaber Maik ist vom italienischen Risotto mehr als enttäuscht, bezeichnet die Vorspeise gar als "grenzwertig". Auch Profi Christian gesteht: "Da ist noch Luft nach oben", zeigt sich aber überrascht, denn er hatte im Vorfeld ganz andere Erfahrungen gemacht. Aber auch die anderen Teilnehmer halten sich mit Begeisterung zurück. Dem Geschwister-Paar fehlt es bei ihrer italienischen Kartoffelsuppe eindeutig an Würze. Auch sei für sie das Gericht nicht "Fine Dining" genug. Durch den restlichen Verlauf des Menüs äußern die Gäste eher gemischte Gefühle. Immer wieder stören einzelne Komponenten die Harmonie des Gerichts. Besonders hart wird es dann noch einmal zur Nachspeise: Da wirft Maik dem Italiener gar vor, das Schokoküchlein gekauft zu haben.

Profikoch Christian Henze schlägt deutlich sanftere Töne an

Die Dresdner Woche startet im italienischen "Fine Dining"-Restaurant "The Bollicine". © Screenshot: Joyn Ganz anders jedoch die Eindrücke von Profi Christian. Dieser ist bereits zu Beginn nicht nur von der atemberaubenden Lage des Restaurants beeindruckt, sondern auch vom Inneren des Lokals. Doch kann ihn das Essen genauso überzeugen?

Und ob! Francescos original italienischer Küchenchef zaubert dem Spitzenkoch eine sizilianische Spezialität: weißen Heilbutt serviert mit Safran-Risotto. Dabei überzeugt auf den ersten Blick nicht nur die optische Qualität, auch das showartige Öffnen des Weines ist für Christian ein Highlight. Dann zu dem Wichtigsten: der Geschmack seiner Speisen. Und diese lassen den Profi beinahe mit einer Gänsehaut zurück. Für Christian steht fest: "Ich habe selten so ein gutes Risotto gegessen." Auch für den Fisch regnet es Lobeshymnen. Auch wenn Francesco von seinen Konkurrenten harte Kritik einstecken musste, darf er sich zumindest über positive Worte des Profis freuen. Am Ende muss sich Francesco mit 23 von 30 möglichen Punkten in der verkürzten Woche zufriedengeben. Ist am Ende aber dann doch sichtlich enttäuscht. "Mein Team und ich können gut damit umgehen", zeigt sich der Gastronom jedoch tapfer.