Dessert-Desaster bei "Mein Lokal, dein Lokal": Profikoch von harter Kritik geschockt

Der Finaltag der Frankfurt-Woche bei Mein Lokal, dein Lokal hatte es nochmal in sich. In der Brasserie du Sud wurde Gastgeber Stefan das Dessert zum Verhängnis.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Wochenfinale bei "Mein Lokal, dein Lokal" in Frankfurt am Main. Um der Gastronomen-Runde aus der Mainmetropole einen würdigen, kulinarischen Abschluss zu liefern, wollte Stefan Widmann mit seiner Brasserie du Sud überzeugen. Dabei ging aber etwas gewaltig schief!

Auch Profikoch Christian Henze (56) musste der harschen Crepe-Kritik zustimmen. © Seven.One Entertainment Group GmbH Denn beim eigentlich süßen Abschluss des Drei-Gänge-Dinners, landete "Naná"-Inhaber Andrea Milicia mit seinem Crepe Suzette eigenen Angaben nach einen "Griff ins Klo". Da musste auch Profikoch Christian Henze (56), der in dieser Woche als Host durch die Sendung führte, schlucken und nochmals hinhören. Am Ende musste aber auch der 56-Jährige der angebrachten, wenn auch harsch formulierten Kritik beipflichten, da der Dessert-Klassiker auch für seine Begriffe viel zu hart und somit praktisch nicht essbar gewesen sei. Zuvor hatte es sich Stefan, seines Zeichens Fan der französischen Küche, auf die Fahnen geschrieben, die am Vortag durch Nils "Kuli Alma" erreichte Bestmarke von 37 Gesamtpunkten zu übertreffen. Das war zu Beginn durchaus auch im Bereich des möglichen. So waren seine Konkurrenten durchaus angetan von Gerichten wie Ratatouille mit Bratkartoffeln oder einem nur leicht im Gargrad verpatzten Côte de Boeuf. Aber auch hier hatte Andrea seine Problemchen mit seinem am Knochen gegarten Stück Beefsteak. Die in der Karte angegebenen 500 Gramm Fleisch, die immerhin für einen stolzen Preis von 94 Euro angeboten werden, habe er nämlich nicht auf dem Teller gesehen: "In der Qualität für den Preis. Finde ich ein wenig too much", so seine Worte.

Crepe Suzette vermasselt der Brasserie du Sud den Wochensieg in Frankfurt

Henze (M.) ist gemeinsam mit Robin Pietsch (36, l.) und Ali Güngörmüs (48) eines der neuen Gesichter von "Mein Lokal, dein Lokal". © Seven.One Entertainment Group GmbH