"Mein Lokal, Dein Lokal": Als das Risotto kommt, kippt die Stimmung! "Bin richtig sauer"

Potsdam - Diese Woche sind die Profis von " Mein Lokal, Dein Lokal " auf der Suche nach der besten Küche rund um Potsdam . An Tag zwei empfängt Roland seine Gäste im schicken "Umami". Doch es gibt Ärger!

Chefkoch Pepé (r.) kann die Kritik an seinem Risotto nicht verstehen. Geschäftsführer Roland muss das Ergebnis so hinnehmen. © Screenshot/Joyn

Roland Brenneis (54) ist seit mehr als fünf Jahren Geschäftsführer des "Umami - klein und fein" in Großbeeren (Teltow-Fläming).

Während die Vorspeise - Mango-Avocado-Salat mit kurz angebratenem Thunfisch - sehr gut ankommt, gibt es kurz danach Stress.

Denn der ehrgeizige Roland ist nicht begeistert. Als die Hauptspeisen serviert werden, wird die Stimmung des "Umami"-Chefs getrübt.

Denn Mitstreiter Fabian (41), der soeben noch Küchenchef Pepé bei der Zubereitung seines Steinpilzrisottos über die Schulter geschaut hat, ist unzufrieden.

"Eben in der Küche hat er mich noch total abgeholt. Es schmeckt nicht schlecht, aber ich muss sagen: Das ist nicht das Risotto, das er vorhin für mich gekocht hat", moniert der Gastronom. Pepé kann die Kritik nicht nachvollziehen: "Ich habe das gleiche Risotto zubereitet wie vorhin."

"Ich bin richtig sauer", so der Chefkoch. Die Stammgäste würden in der Regel "alles perfekt" finden. Profikoch Christian Henze (56), der neben Robin Pietsch (36) und Ali Güngörmüş (48) eines der neuen Gesichter der Gastro-Show ist, kann den gekränkten Pepé verstehen, doch betont zugleich: "Am Ende ist der Kunde König."