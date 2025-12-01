"Mein Lokal, Dein Lokal" in Magdeburg: Hier schmeckt Italien plötzlich indisch
Magdeburg - Sternekoch Robin Pietsch (37) ist mit dem TV-Team von "Mein Lokal, Dein Lokal" in und um Magdeburg unterwegs. Gleich am ersten Tag wird Gastgeber Luca von Lobeshymnen erschlagen.
Der gelernte Tontechniker betreibt sein italienisches Restaurant "Trattoria" in der Altstadt. Allerdings kommt dort ein "italienisches Flair" erst gar nicht auf, was auch dem Profi Robin Pietsch auffällt.
Schlimm ist dies allerdings nicht. Denn die moderne Einrichtung mit Wohnzimmerflair beeindruckt den Sternekoch. "Ich fand's echt schick eingerichtet."
"Am wichtigsten ist es mir, dass das Restaurant authentisch herüberkommt und dass es familiär und einladend ist", begründet Besitzer Luca.
Auch beim Essen geht das Restaurant neue Wege. Die Pasta wird täglich frisch und vor allem in der eigenen Küche hergestellt.
Für Verwunderung sorgen allerdings einige Speisen und ihre Zutaten. So kommen im Pasta-Menü "Pappardelle Marco Polo" typisch indische Zutaten hinein.
"Trattoria" in Magdeburg: Kommt die Crossover- und Fusion-Küche gut an?
Beim Auftischen der Speisen kann es der Sternekoch nicht zurückhalten: "Also in der Nase habe ich tatsächlich jetzt nicht gerade Italien."
Trotzdem ist Pietsch von der "Fusion" zwischen Italien und Indien angetan. Die ganzen Aromen und Geschmäcker lassen ihn regelrecht ins Schwärmen kommen.
Aber sehen es die vier dieswöchigen Mitstreiter der anderen Restaurants genauso? Denn Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.
Einen dringenden Tipp erhält Luca direkt vom Experten. Demnach soll der "Trattoria"-Koch direkt vorwegnehmen, weshalb er die indische Küche mit der italienischen verbindet. So werde der Gast bei den ersten Bissen nicht sofort überrascht.
Diesen Tipp wandelt Luca direkt zur Begrüßung seiner Mitstreiter um. Und das mit Erfolg: Nachdem alle vier Konkurrenten einige seiner Speisen probieren durften, blickt er in zufriedene Gesichter. Zudem schmeicheln ihn Worte wie "perfekt" oder "sehr gut".
Wie viele Punkte sie ihm am Ende geben und ob Lucas Speisen überhaupt noch getoppt werden können, seht ihr am Montag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" um 17.55 Uhr auf Kabel Eins sowie vorab auf Joyn.
Titelfoto: Just Friends Productions/Mein Lokal, Dein Lokal