06.01.2025 21:07 "Mein Lokal, Dein Lokal": Schon zur Vorspeise hagelt es heftig Kritik!

"Mein Lokal, Dein Lokal" geht mit frischen Gesichtern in die nächste Runde. In der neuen Folge verschlägt es Neuzugang Robin Pietsch in den Raum Koblenz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Großmaischeid - In der neuen Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es für den kulinarischen Wettstreit in den Raum Koblenz. Zum Start hat es Neuzugang Robin Pietsch (36) nach Großmaischeid verschlagen, wo Maxime (30) und Hendrik Löffler "Das Löffler's" betreiben. Doch ihre Version von "Fine dining" mit Asia-Einfluss stößt auf Kritik. Christian Henze (56, v.l.), Ali Güngörmüş (48) und Robin Pietsch (36) sind die neuen Profis bei "Mein Lokal, Dein Lokal". © Joyn/Nadine Rupp Vor den Toren Koblenz', mitten im Naturresort Tannenhof, findet man das Restaurant "Das Löffler's", welches von Gastgeberin Maxime und ihrem Mann, Koch Hendrik, vor einem Jahr übernommen wurde. Gleich zu Beginn ist Profikoch Robin von der Location beeindruckt. Auch bei den Kochkünsten seiner Gastgeber staunt der 36-Jährige nicht schlecht. Für die Gastronomie, welche über knapp 100 Sitzplätze verfügt, gibt es nur zwei Köche. "Respekt, Respekt", so die Reaktion des Sterne-Kochs. Bares für Rares 25-Euro-Klunker aus dem Internet erzielt bei "Bares für Rares" einen Sensationspreis Auch bei der Verkostung des für ihn angerichteten Westerwälder Wilds mit Spinatsemmelknödeln zeigt sich Pietsch von Hendricks Kochkünsten begeistert. "Da ist nichts, wo ich sagen kann: Mach irgendwas besser", lobt er Koch Hendrick. "Das ist Handwerkskunst und Kochkunst auf ganz, ganz hohem Niveau." Doch die Konkurrenten Aga (43, "Moselgruss"), Igor (49, "Adria Kroatien"), Frank (38, "Con Gusto") und Wolfgang (39, "Emser Thermenhotel") sehen das etwas anders. Aroma-Drama bei "Mein Lokal, Dein Lokal" "Mein Lokal, Dein Lokal" läuft von Montag bis Freitag jeweils von 17.55 bis 18.55 Uhr auf Kabel Eins. © kabel eins Schon bei der Vorspeise scheint Chefkoch Hendrik nicht den Geschmack aller Gastgeber zu treffen. Selbst auf Pietsch wirken die Meinungen "ziemlich kritisch". "Moselgruss"-Inhaberin Aga findet, dass das Teriyaki den geflammten Lachs mit Spargel zu sehr einnimmt. Auch Wolfgangs Erbsensuppe habe zu wenig Erbsengeschmack. Das Tatar scheint "Adria Kroatien"-Inhaber Igor zu munden. Bei der Hauptspeise gibt es wieder sehr gemischte Meinungen. Beim Blick hinter die Kulissen zeigt sich Konkurrent Wolfgang sehr beeindruckt von Hendricks Kochtechniken. Seine Entenbrust mit Brokkoli ist ihm dann aber doch etwas zu aromatisch. Sturm der Liebe Neue Folgen "Sturm der Liebe": So geht es nach der Pause weiter Extra-Lob gibt es jedoch von Igor für das Westerwälder Wild mit Spinatsemmelknödeln und von Aga für den Lachs mit Kartoffeln in Kokos-Limonen-Sauce. Die Iberico-Schweinebäckchen sagten Konkurrent Frank jedoch nicht zu. Die Desserts, ein Schokoladenküchlein mit Pistazien-Parfait, eine Käseplatte, ein Cheesecake mit Heidelbeerkompott und eine französische Schokoladen-Mousse, kamen jedoch bei allen Teilnehmern sehr gut an. Am Ende gibt es für "Das Löffler's" trotz schwierigem Start 31 von 40 Punkten. "Schauen wir mal, auf welchem Niveau ihr alle kocht", macht Koch Hendrik der Konkurrenz eine Kampfansage. Am Dienstag geht es mit Aga im "Moselgruss" weiter. "Mein Lokal, Dein Lokal" läuft von Montag bis Freitag jeweils von 17.55 bis 18.55 Uhr auf Kabel Eins und im Stream auf Joyn.

Titelfoto: Joyn/Nadine Rupp