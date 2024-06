"Mein Lokal, Dein Lokal" in Wuppertal und Umgebung: So schnitten die fünf Restaurants ab

Die Koch-Show "Mein Lokal, Dein Lokal" machte in dieser Woche in NRW halt. So haben die fünf Restaurants aus Wuppertal und Umgebung abgeschnitten.

Von Jonas Reihl

Wuppertal - Egal, ob klassisch-deutsche Hausmannskost, ausgefallene Gerichte aus dem Orient oder kreative Kreationen, die man so nicht kennt: Die Restaurants in Wuppertal und Umgebung haben ganz schön was zu bieten! Das zeigte die vergangene Woche bei der KabelEins-Show "Mein Lokal, Dein Lokal".

Gastgeber Mike Süsser (r.) gibt seine Einschätzungen zu den Gastronomen - hier Marc vom "LITTFASS" in Aktion. © Seven.One Entertainment Group GmbH "Ran an die Töpfe, fertig, los", hieß es in dieser Woche wieder für TV-Koch und Moderator Mike Süsser. Der war mitten im Herzen des Ruhrgebiets unterwegs, um das "muluru" (Ernst), das "neuenhof1" (Ahmad), das "LITTFASS" (Marc), die "NEUE FÄRBEREI" (Stephan) und das "HAUS GLÖRTAL" (Jochen) auf Herz und Nieren zu testen. Das Konzept war dabei dasselbe wie immer: Star-Koch Süsser und die fünf Restaurantbesitzer vergeben Punkte für Ambiente, Service, Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Am Ende einer ereignisreichen Woche setzte sich schließlich das "LITTFASS", ein traditioneller Irish Pub in Halver bei Lüdenscheid, durch. Besitzer Marc darf sich nun über 3000 Euro Siegesprämie freuen. Bares für Rares "Bares für Rares": Schmuck-Expertin liegt mit Schätzung komplett daneben Dabei ist sein Konzept eigentlich ziemlich einfach: Marc will "gute Getränke mit gutem Essen" verbinden. Und das gelang ihm so gut wie keinem anderen der Teilnehmer: Angesichts von "Ziegenpeter-Burger" und "Angus Filet mit Patatas Bravas & Aioli" gerieten selbst seine Konkurrenten ins Schwärmen und lobten den Gastronom in den höchsten Tönen. "Das ist wirklich perfekt! Das Fleisch ist zart wie Butter", befand etwa Ahmad, als er sein Filet-Steak anschnitt. Und auch Jochen fand nur lobende Worte für seine Burger-Kreation, die in sich stimmig, perfekt gebraten und "toll abgeschmeckt" war. Am Ende durfte sich Marc dann folgerichtig über satte 42 Punkte und den "Goldenen Teller" freuen.

Ernst (l.) vom "muluru" nimmt sein Gericht in der "NEUEN FÄRBEREI" ganz genau unter die Lupe. © Seven.One Entertainment Group GmbH

Star-Koch Mike Süsser sicher: "Haben die Gerichte nicht verstanden!"