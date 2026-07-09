09.07.2026 12:43 "Merz versteht den Osten nicht, Reiche interessiert sich nicht": Wie viel Einfluss haben ostdeutsche Politiker in Berlin?

In der Dokumentation "Macht der Mandate - Ost-Stimmen im Bundestag" werden fünf Polikter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in ihrem Alltag begleitet.

Von Tamina Porada

Berlin - Mehr als 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung haben viele Menschen in Ostdeutschland immer noch das Gefühl, dass die Bundespolitik in Berlin sie nicht hört. Die Abgeordneten und die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser (39, SPD) sollen sich für ihre Anliegen einsetzen und Gleichheit schaffen. Wie gut klappt das?

Carolin Bachmann (37, AfD) spricht sich gegen eine Ostbeauftragte aus. © MDR/SAVIDAS Der MDR hat für seine Dokumentation "Macht der Mandate - Ost-Stimmen im Bundestag" fünf Abgeordnete aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vier Monate lang bei ihrer Arbeit begleitet und über Herausforderungen gesprochen. Dass die Arbeit der ostdeutschen Politiker wichtig ist, darüber sind sich alle einig. Von der Bundesregierung selbst würde laut Janina Böttger (44, Die Linke) zu wenig kommen. "Momentan habe ich das Gefühl, Friedrich Merz versteht den Osten nicht und Katherina Reiche interessiert sich für den Osten nicht", so die Hallenserin. Eine zentrale Frage war dabei auch, ob es überhaupt eine Ostbeauftragte braucht. "Wir brauchen keinen Ostbeauftragten. Wir sind seit über 35 Jahren deutsche Einheit. Ich denke, wir haben das überwunden", sagt Carolin Bachmann (37, AfD). TV & Shows "Manchmal wünscht man sich, er hätte einen mit dem Auto erwischt": So leiden Zeugen des Attentats von Magdeburg Die übrigen Politikerinnen und Politiker sprechen sich in der Dokumentation eher für eine Ostbeauftragte aus.

Elisabeth Kaiser (39, SPD) ist seit 2025 Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. (Archivbild) © Lilli Förter/dpa

Böttger: "Wir erleben eine Ostbeauftragte, die wenig Profil zeigt"

Janina Böttger (44, Die Linke) setzt sich stark für die schwächelnde Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt ein. © MDR/SAVIDAS "Wenn wir sie nicht hätten, dann würden ostdeutsche Perspektiven noch weiter unter den Tisch gekehrt", argumentiert der Dresdner Abgeordnete Kassem Taher Saleh (33, B'90/Die Grünen). Er verweist vor allem auf die immer noch anhaltenden Unterschiede bei den Vermögenswerten und den Löhnen zwischen Ost und West. Linken-Politikerin Janina Böttger (44) setzt sich stark für die Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt ein und findet, dass eine Ostbeauftragte auf bundespolitischer Ebene klarmachen sollte, was dort gut gelaufen ist und welche Erfahrungen auf andere Regionen übertragen werden könnten. "In dem Fall muss ich gestehen, erleben wir gerade eine Ostbeauftragte, die meines Erachtens wenig Profil zeigt und auch momentan nicht stark sichtbar ist für Ostdeutschland", urteilt sie in der MDR-Doku. TV & Shows Ahrtal-Flut: Die Geschichte eines toten Vaters und beklemmende Berichte von Augenzeugen Elisabeth Kaiser (39, SPD) aus Thüringen kommt auch selbst zu Wort. Sie setzt sich für Lösungen ein, die "für die breite Mehrheit gut sind" und findet ihre Position wichtig. Sie komme mit verschiedenen Menschen ins Gespräch "und das macht es aus, dass man in Berlin mit den Erfahrungen vor Ort argumentieren kann. Natürlich ist das nicht ausschlaggebend für Entscheidungen, aber es ergibt sich ein Bild", erklärt die 39-Jährige.