"Das große Backen": Mit essbaren Herzen holte sie sich den Sieg unter den Profi-Konditoren
Unterföhring - Für Lina, Péter und Sven ging es in der sechsten und damit letzten Folge von "Das große Backen – Die Profis" um die Wurst. Oder besser gesagt: um den Goldenen Cupcake – und 10.000 Euro. Strahlende Siegerin war am Ende die Frau des Endgame-Trios.
Drei Aufgaben mussten die Teilnehmer meistern, nachdem sich das Kandidaten-Feld von acht Herausforderern in Folge 1 auf die Finalisten reduziert hatte.
Zum Einstieg mussten die Drei von der Backstube aus Kuvertüre eine Schachtel oder ein Kästchen aus essbaren Elementen herstellen.
"Es wird später als Behältnis für die weiteren geforderten Backkreationen dienen und muss deshalb zum selbst gewählten Überthema passen sowie mindestens zehn der geforderten Kleingebäcke aus Aufgabe zwei Platz bieten", beschreibt der Streamingdienst "Joyn" die Vorgaben.
Natürlich musste das Ergebnis in diesem Fall nur optisch bei der Jury punkten. Es konnte ja nicht gegessen werden, da es für die kommenden Herausforderungen noch gebraucht wurde.
Während Péter hier etwas überfordert war, lieferten sich Sven (28 Punkte) und Lina (29 Punkte) ein hauchdünnes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Neuer Wettkampf angekündigt: Hobby-Bäcker stehen bereits in den Startlöchern
Zum Befüllen der Schmuckkästchen mussten dann im nächsten Schritt 15 identische Stücke Kleingebäck oder Pralinen hergestellt werden.
Auch das bekam Péter nicht gebacken. Seine Mini-Törtchen waren zwar laut Jury-Wertung geschmacklich absolut überzeugend, nur optisch warf es die Wertung nach hinten. Die essbaren Herzen von Lina und die Pralinen von Sven hingegen machten schnell klar, dass die beiden sich den Sieg untereinander ausmachen würden.
In der entscheidenden Runde musste eine dreistöckige Torte erschaffen werden, bei der die Ebenen "aus zwei Rezepturen bestehen, wobei die unterste und oberste Etage jeweils ein passendes aromatisches Konzept haben sollten, während die mittlere Etage einen anderen Geschmack haben sollte."
Mit insgesamt 82 Punkten setzte sich die Lina am Ende durch und darf sich damit "beste Profi-Bäckerin 2026" nennen. Und wo Profis sind, lassen auch Hobby-Konditoren nicht lange auf sich warten.
Die neue Show-Staffel für passionierte Amateure von "Das große Backen" ist ab dem 29. Juli, um 20.15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn zu sehen.
Titelfoto: Joyn/Claudius Pflug