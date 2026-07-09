09.07.2026 10:11 "Das große Backen": Mit essbaren Herzen holte sie sich den Sieg unter den Profi-Konditoren

Bei dem einen ging einiges schief, bei ihr lief es richtig rund: Beim "großen Backen" verwies eine Kandidatin die Mitbewerber auf ihre Plätze.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Für Lina, Péter und Sven ging es in der sechsten und damit letzten Folge von "Das große Backen – Die Profis" um die Wurst. Oder besser gesagt: um den Goldenen Cupcake – und 10.000 Euro. Strahlende Siegerin war am Ende die Frau des Endgame-Trios.

Mit insgesamt 82 Punkten backte sich Kandidatin Lina in die Herzen der Jury und damit zum Sieg: © Joyn/Claudius Pflug Drei Aufgaben mussten die Teilnehmer meistern, nachdem sich das Kandidaten-Feld von acht Herausforderern in Folge 1 auf die Finalisten reduziert hatte. Zum Einstieg mussten die Drei von der Backstube aus Kuvertüre eine Schachtel oder ein Kästchen aus essbaren Elementen herstellen. "Es wird später als Behältnis für die weiteren geforderten Backkreationen dienen und muss deshalb zum selbst gewählten Überthema passen sowie mindestens zehn der geforderten Kleingebäcke aus Aufgabe zwei Platz bieten", beschreibt der Streamingdienst "Joyn" die Vorgaben. TV & Shows Freunde und Familie jahrelang belogen: Sachse landet wegen Videospielen in Klinik Natürlich musste das Ergebnis in diesem Fall nur optisch bei der Jury punkten. Es konnte ja nicht gegessen werden, da es für die kommenden Herausforderungen noch gebraucht wurde. Während Péter hier etwas überfordert war, lieferten sich Sven (28 Punkte) und Lina (29 Punkte) ein hauchdünnes Kopf-an-Kopf-Rennen.

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