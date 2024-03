Militärische Kapazität Deutschlands: Thüringer Kommandeur bringt Golf-I-Vergleich!

Erfurt - In der MDR-Talkshow "Fakt ist! Aus Erfurt" wurde am Montag zum Thema "Aufrüsten und Abschrecken - Rückkehr in den Kalten Krieg" eine kontroverse Diskussion geführt. Mit seiner ruhigen Art stach insbesondere Oberst Georg Oel, Kommandeur des Landeskommandos der Bundeswehr in Thüringen, hervor. Zudem brachte er einen auffälligen Vergleich.