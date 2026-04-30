Missbraucht und alleine: Kater Ralfi sucht nach einem Für-Immer-Zuhause

Burg - Moderatorin Uta Bresan (61) war mit der MDR-Sendung " Tierisch tierisch " im Tierheim Burg zu Besuch. Hier warten derzeit zahlreiche Fellnasen auf ein neues Zuhause.

Ralfi lebte vor seinem Aufenthalt im Tierheim Burg auf der Straße. © MDR

Darunter auch der siebenjährige Kater Ralfi, der herrenlos und ganz auf sich alleine gestellt vom Tierschutzverein auf der Straße aufgegriffen wurde.

Seit Anfang April vertreibt sich die Samtpfote mit mehreren Artgenossen, wie Katzenmädchen Wiska (4), im Tierheim Burg die Zeit, bis ihr endlich ein neues Zuhause geschenkt wird.

Der grau-weiße Schnurrer ist sehr anhänglich und fällt durch eine auffällige Anomalie am Kopf und seinen Ohren auf, die vermutlich auf eine frühere Misshandlung schließen lässt. Dennoch sucht Ralfi aktiv die Nähe zum Menschen.

Bei Wiska ist das jedoch etwas anders. Die getigerte Fellnase wurde aus einem Haushalt mit elf weiteren Katzen sichergestellt. Hier hatte sie wenig Kontakt zu Menschen. Nach anfänglichen Ängsten hat Wiska mittlerweile Vertrauen zu ihrer Bezugsperson im Tierheim gefunden.

Neben zahlreichen Miezen suchen auch bellende Vierbeiner liebevolle Besitzer. Dazu zählt unter anderem die fünfjährige Emmely. Die schüchterne Border-Collie-Mischlings-Dame kam im März 2026 aus der Smeura in Rumänien zum Tierheim in Burg und wünscht sich nun ein ruhiges Zuhause.

Neben Emmely möchte auch American Bulldog Archi (8) nach seiner amtlichen Einweisung in das Tierheim verlassen. Er versteht sich mit Kindern, ist jedoch aufgrund einer Futtermittelallergie auf hypoallergenes Futter angewiesen.