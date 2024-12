12.12.2024 07:12 Mit Dialekt, Humor und Geschmack im TV-Rampenlicht: Freibergerin steht im Finale von "The Taste"

Diana Erler (40) aus Freiberg tritt in der Sat.1-Show "The Taste" an, um 50.000 Euro zu gewinnen. Besonders auffällig: ihr sächsischer Dialekt.

Von Mandy Schneider

Freiberg/München - Mit ihrem Freiberger Dialekt, dem Schalk im Nacken und ganz viel Geschmack hat sich Diana Erler (40) in der Koch-Show "The Taste" im Team von Spitzenkoch Tim Raue (50) bis ins Finale gekocht. Am 18. Dezember brutzelt sie auf Sat.1 um den Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und ein eigenes Kochbuch. Keine sächselt so schön beim Kochen wie Diana Erler (40). © SAT.1/Benedikt Müller Obwohl die gelernte Köchin schon seit Jahren in der Schweiz lebt und arbeitet, ist ihre sächsische Herkunft nicht zu überhören. Diana kocht und redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist: "Ich mag es, Dialekt zu sprechen, das ist ein Stück Heimat, das ich überall mit hinnehme." Dabei nimmt sich die gebürtige Freibergerin, die wegen eines Gendefekts eine Glatze trägt, auch selbst gern auf die Schippe und klärte schon beim Probekochen auf, dass man bei ihr niemals ein Haar im Essen findet: "Für Schabernack bin ich immer zu haben." TV & Shows "Reality Awards 2024": Das sind unsere Realitystars des Jahres Von der Restaurant-Küche im 2000-Einwohner-Dorf Laax ins TV-Rampenlicht kam Diana wegen eines Stammgastes: "Er hat mich angemeldet. Jetzt fiebert das ganze Dorf mit." Erler: "Plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen, war für mich völlig ungewohnt" Im Team von Starkoch Tim Raue (50) schaffte es Diana Erler (l.) bis ins Finale von "The Taste". © SAT.1/Benedikt Müller Mit einem Garnelen-Löffel versetzte die sympathische Sachsen-Schweizerin alle vier Juroren in Entzücken. "Plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen, war für mich völlig ungewohnt. Da stand ich mit Gänsehaut und Herzklopfen da." Einige Zutaten bereitete die Profiköchin in der Show zum ersten Mal zu: "Elchfleisch und fermentierte grüne Johannisbeeren waren toll. Das nehme ich für unsere Karte im Restaurant mit." Privat begeistert sich Diana eher für Hausmannskost: "Wenn ich meine Familie in Freiberg besuche, freue ich mich auf das Essen von meiner Mama: auf verlorene Eier mit Salzkartoffeln, gefüllte Paprikaschote oder Eierschecke, die keiner so gut bäckt wie sie."

