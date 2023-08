Mobbing im "Charming Boys"-Finale eskaliert! "Der ist einfach ein Grindr-Opfer!"

Dabei sind die Fronten nicht nur im Wettbewerb, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene verhärteter denn je. Schon in Folge 8 und in vorherigen Episoden waren Philippe und Nik das Ziel fieser Lästerattacken geworden, doch nun treiben es ihre Konkurrenten auf die Spitze.

Das Halbfinale findet am thailändischen Strand statt. © RTL

Um sich ein Ticket fürs große Finale zu sichern, müssen sich die Couples am Strand mit speziellem Geschirr an den Hüften aneinander ketten. An diesem baumelt eine Suppenkelle, mit der Ping-Pong-Bälle aus einer Schale geangelt, über ein Hindernis transportiert und in ein Ziel-Gefäß gelegt werden müssen.

Eine Aufgabe, die sich nur mit dem richtigen Hüftschwung in Partnerarbeit bewältigen lässt, oder wie Lukas sagen würde: "Schwing dein Ding, du Nutte!" Bei Martin hapert es derweil an der Feinmotorik: "Dass ich mal Bälle f***e, hätte ich auch nie gedacht."

Nach dem Schlusspfiff stehen 17 weiße Kugeln für Philippe und Nik, sowie 14 für Aaron und Lukas zu Buche.

Martin und Kevin haben nur acht Bälle ins Ziel befördert und sind somit raus!

Wer jedoch davon ausgeht, dass die "Schwestern" erhobenen Hauptes das Spielfeld räumen, hat sich geschnitten. Stattdessen motzt Martin - natürlich wieder gegen die "Trumps" - los: "Was versteht ihr denn nicht daran, dass man die Schüssel nicht berühren darf? Oder seid ihr taub?" "Nicht nur taub, sondern auch blind", glaubt Kevin zu wissen. "Und dumm", legt Martin noch nach.

Eine Beleidigung, die selbst für Aaron zu weit geht. "Leute, seid nicht immer so gemein!", appelliert der Gelb-liebende Schnauzbartträger an die Schwesternschaft, trifft jedoch selber auf taube Ohren.