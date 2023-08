Super-GAU bei den Charming Boys: "Richtig peinlicher Vogel", "Halt dein Maul"

Koh Samui (Thailand) - "Charming Boys" goes wild! In Folge 8 geht es um den Einzug ins Halbfinale, der sich im ersten Pärchen-Spiel der Staffel entscheidet - zwei Couples fliegen. Schon vorab könnte aber ein Duo einstimmig rausgewählt werden. Doch es werden fiese Maschen angewendet!

"In zwei Stunden müsst Ihr ein Couple benennen, das es nicht verdient hat, weiter in der Villa zu bleiben", liest Rudi (36) aus einem Brief vor. Allerdings entscheidet nicht die demokratische Mehrheit, sondern es muss Einstimmigkeit herrschen.

Während sich der Großteil schnell gegen Philippe (30) und Nik (31), die sich in Folge 7 ihre Liebe gestanden, verbündeten, sind sich Maurice (24) und Vladi (36) noch unsicher. "Bei Philippe und Nik würde es mir richtig leidtun. Ich fänd es unfair, wenn diese beiden wundervollen Menschen gehen müssten", sagt Maurice, der die dritte "Prince Charming"-Staffel gewann.

Kevin (34), der keinen Hehl daraus macht, Philippe und Nik aka "Die Trumps" zu hassen, versucht es mit Manipulation beim 24-Jährigen. "Du weißt, wie stark sie sind. In allen Challenges werden sie punkten." Maurice behauptet: "Wir werden uns zum Wohle der Gruppe entscheiden."

Kevin: "Ich hoffe, ich kann darauf bauen. Wenn nicht, baue ich etwas anderes ab: unsere Freundschaft."

Nik hingegen wolle nicht aufgrund des Preisgeldes in Höhe von 10.000 Euro gewinnen, sondern um das Statement zu setzen, dass wahre Liebe unter homosexuellen Männern existiert. Findet Sebastian (35) komisch, denn die Message sende das Paar auch unabhängig des möglichen Sieges.