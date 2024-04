Moderatoren, Schauspieler und ein Herz-Spezialist: Diese Gäste sind heute in der "NDR Talk Show"

Hamburg - Am Freitagabend ist es wieder so weit! Die "NDR Talk Show"-Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) erwarten wieder einen bunten Mix an prominenten Gästen in ihrer Talkshow .

Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) erwarten in der "NDR Talk Show" einen interessanten Mix an Gästen. © Georg Wendt/dpa

Einer von ihnen ist der Moderator und Journalist Michel Abdollahi (42), der sich selbst als einen echten "Hamburger Jung" bezeichnet. Dabei floh er mit seiner Familie 1986 aus dem Iran-Irak-Krieg und kam erst als Sechsjähriger in die Hansestadt.

Seit mehreren Jahren moderiert er verschiedene NDR-Formate, für die er unter anderem bereits den Deutschen Fernsehpreis erhielt und mehrfach für den Grimme-Preis nominiert war. Seit acht Jahren ist er Gastgeber der Show "Käpt'ns Dinner".

Außerdem hat der 42-Jährige die sogenannte "Welt-Eisbären-Hauptstadt" Churchill in Kanada besucht, wo Menschen viel Geld ausgeben, um Eisbären in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Von diesem Abenteuer, das in dem Dokumentarfilm "Time to Say Goodbye" zu sehen ist, erzählt er in der Sendung.

Neben Abdollahi sind auch Moderatorin Sandra Maischberger (57) und Schauspielerin Adele Neuhauser (65) zu Gast. Für ein Herzensprojekt arbeiten die beiden gemeinsam. Das Ergebnis: die Komödie "ÜberLeben in Brandenburg", in der es um Altersdiskriminierung und Post-Midlife-Crisis vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen geht.